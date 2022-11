Football

Coupe du monde - Quelle équipe aligner face à la Tunisie ? Voici notre onze des Bleus

COUPE DU MONDE - Qualifiés et pas loin d'être assurés de la première place, les Bleus offriront un visage très différent face à la Tunisie, mercredi lors de leur troisième et dernier match du premier tour. Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont fait leur équipe respective. Les voici. Le FC Stream Team est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dans la collection Eurosport FC.

00:07:25, il y a 27 minutes