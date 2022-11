Football

Coupe du monde - "Qui voulez-vous sortir de cette équipe ?" : Deschamps a trouvé son onze

COUPE DU MONDE - Deux matches, deux victoires et l'équipe de France est en huitièmes de finale. Didier Deschamps a également trouvé son onze-type. Et il est difficile de l'imaginer changer son fusil d'épaule en huitièmes, jugent Martin Mosnier et Maxime Dupuis dans le FC Stream Team. Le podcast est à retrouver en intégralité sur les plateformes d'écoutes et dans la collection Eurosport FC.

00:03:15, il y a 34 minutes