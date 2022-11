Bild ce week-end, provoquant une nouvelle polémique autour de l'ailier parisien, à la recherche de son premier sacre mondial avec sa sélection au Qatar. A trois jours de Brésil-Serbie, Richarlison a défendu son coéquipier alors que le quotidien allemand l'avait jugé comme un joueur "arrogant". Un short bleu du Brésil avec la sixième étoile. Voici l'image de Neymar publiée sur Instagram et reprise dans les colonnes dece week-end, provoquant une nouvelle polémique autour de l'ailier parisien, à la recherche de son premier sacre mondial avec sa sélection au Qatar. A trois jours de Brésil-Serbie, Richarlison a défendu son coéquipier alors que le quotidien allemand l'avait jugé comme un joueur "".

Ad

"Il n'est pas arrogant. Ce sont eux les arrogants. Nous, on est seulement des rêveurs. On rêve de cette sixième étoile depuis longtemps et on va aller la chercher, qu'ils le veuillent ou non, a déclaré l'attaquant de Tottenham en conférence de presse au Grand Hamad Stadium de Doha, centre d'entraînement de la Seleçao pendant le tournoi. Nous allons aller chercher cette étoile parce que c'est notre rêve. Neymar a posté (cette photo) parce que c'est aussi son rêve. Nous voulons la gagner et nous savons combien lui aussi veut la gagner."

Coupe du monde Mendy doublement fautif, De Jong incontestable patron : Les tops et flops de Sénégal - Pays-Bas IL Y A 2 HEURES

A 30 ans, Neymar est le leader incontesté de la Seleçao, quintuple lauréate du Mondial (1958, 1962, 1970, 1994 et 2002) et forte de solides certitudes après être restée invaincue au cours des éprouvantes qualifications sud-américaines. Au pays de Pelé, les supporters espèrent que cette fois, le Brésil obtiendra enfin son "hexacampeonato" (6e trophée) après vingt ans de disette, une longue parenthèse que l'ailier brésilien Raphinha, également présent lundi en conférence de presse, espère refermer au Qatar.

"Nous portons ce poids comme tous les Brésiliens. Depuis 2006, tout le monde veut que le Brésil gagne la sixième étoile et c'est la même chose aujourd'hui, pour la presse, pour les supporters, a déclaré l'ailier du FC Barcelone. Si tout le monde est uni vers le même objectif, on peut y parvenir." (Avec AFP)

Coupe du monde Sans Varane, avec Upamecano et Konaté face à l'Australie ? IL Y A 2 HEURES