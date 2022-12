Coupe du monde

Samuel Eto'o a pris sa retraite sportive il y a trois ans. Pourtant, l'ancien attaquant de Barcelone a grandement fait parler de lui ce mardi . Après avoir agressé un célèbre youtubeur algérien (Sadouni SM), à l'issue du match Brésil-Corée du Sud (4-1) lundi soir, l'actuel président de la fédération camerounaise de football a présenté ses excuses dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

"Je regrette profondément d'avoir perdu mon sang-froid et d'avoir réagi d'une manière qui ne correspond pas à ma personnalité. Je présente mes excuses au public pour cet incident regrettable", a-t-il d'abord écrit.

Assurant vouloir "continuer de résister aux provocations incessantes et au harcèlement quotidien de certains supporters algériens", l'ex-attaquant de l'Inter Milan demande aux autorités et à la fédération algériennes de "mettre un terme à ce climat délétère avant qu'un drame plus grave ne se produise".

Aux supporters des Fennecs, je formule le voeu qu'ils trouvent la paix et parviennent à surmonter la déception d'une élimination douloureuse mais désormais derrière nous", a conclu Samuel Eto'o. (Avec AFP) Samuel Eto'o, qui est également ambassadeur du comité d'organisation du Mondial qatari, fait ainsi référence au barrage retour du Mondial Algérie-Cameroun (1-2) du 29 mars dernier , où les Lions Indomptables se sont qualifiés dans les derniers instants de la prolongation. Une rencontre qui a suscité le dépit et des polémiques en Algérie concernant l'arbitrage. "", a conclu Samuel Eto'o. (Avec AFP)

