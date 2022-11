Coupe du monde

Sardar Azmoun, surnommé dans son pays le "Messi iranien", n'est pas seulement le principal atout offensif de la "Team Melli". Il a aussi pris une nouvelle envergure en défiant les autorités avec son soutien ostensible au soulèvement en cours en Iran. Bien que l'attaquant du Bayer Leverkusen (27 ans), touché au mollet droit juste avant le début du Mondial, ne soit pas dans une forme physique optimale, il risque ainsi d'aimanter tout de même tous les regards dès l'entrée en lice de la sélection perse face à l'Angleterre, lundi à Doha (groupe B).

Au-delà de l'aspect sportif, le natif de Gonbad-e Qabous, dans le nord-est de l'Iran, a surtout fait parler de lui ces dernières semaines par son engagement politique et ses prises de position tranchées dès le début des manifestations provoquées par la mort le 16 septembre de la jeune Mahsa Amini (22 ans) après son arrestation par la police pour avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique.

Quelques jours plus tard, Azmoun se fendait d'un message sur Instagram pour dénoncer la répression du mouvement menée par les autorités, qui a fait au moins 378 morts selon un bilan diffusé samedi par l'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège. "Cela ne pourra pas être effacé de notre conscience. Honte à vous. Ils ont laissé une douleur dans le coeur de la nation que l'histoire n'oubliera jamais", a-t-il ainsi écrit, bientôt imité par plusieurs de ses coéquipiers au sein de l'équipe nationale.

Sardar Azmoun Crédit: Getty Images

Compte suspendu et rumeur de non-sélection

Une prise de position osée et risquée qui a entraîné la fermeture momentanée de son compte Instagram, suivi par près de cinq millions de personnes. Pas de quoi, toutefois, décourager le joueur qui n'a cessé depuis de défendre les manifestants sur les réseaux sociaux. Un engagement salué en Allemagne. "C'est un immense modèle pour tout son engagement, son comportement. C'est maintenant à nous de le prendre sous notre aile et de l'accompagner dans cette situation difficile", a notamment expliqué son ancien entraîneur au Bayer, Gerardo Seoane.

Le cas Azmoun a tellement focalisé l'attention que la rumeur de sa non-sélection sous la pression de la Fédération iranienne a même enflé après l'annulation au dernier moment de la conférence de presse de l'entraîneur Carlos Queiroz pour l'annonce de la liste pour la Coupe du monde, prévue le 13 novembre. Le Portugais a finalement dévoilé son groupe en y incluant l'attaquant rebelle.

Reste à savoir dans quel état l'ex-attaquant du Zenit St-Pétersbourg (2019-2022), passé également par le Rubin Kazan et Rostov en Russie et ardemment courtisé par Lyon l'an dernier, va entamer ce Mondial. Victime d'une déchirure musculaire au mollet droit, le 6 octobre à l'échauffement avant un match de Ligue des champions avec le Bayer Leverkusen contre le FC Porto, Azmoun n'a toujours pas repris la compétition et il devrait logiquement manquer de rythme, lundi face aux Anglais.

Les performances récentes du joueur depuis son transfert au Bayer en janvier ne plaident pas non plus en sa faveur. Prolifique avec le Zenit (73 buts en 118 matches), il marque singulièrement le pas en Bundesliga (2 buts en 26 apparitions, toutes compétitions confondues) au sein d'une formation en difficulté (12e du championnat). Mais qu'importe les chiffres pour celui qui est devenu, à sa manière, un symbole de l'opposition au régime de la République islamique.

