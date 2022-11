Thomas Meunier avait des choses sur le coeur et s'est lâché lundi en conférence de presse. En effet, l'arrière droit "ne comprend pas qu'on ne montre pas plus d'enthousiasme en Belgique" à propos des Diables Rouges.

"Vous, les journalistes, êtes le relais principal entre l'équipe nationale et le grand public. Alors quand vous critiquez et que vous répétez sans cesse que la Coupe du monde sera difficile, cela déteint sur les gens", a déclaré le joueur du Borussia Dortmund.

Alors que la Belgique affrontera le Canada mercredi lors de son premier match, Thomas Meunier ainsi que plusieurs de ses équipiers s'agacent du "négativisme" de la presse belge. "Quand je lis parfois les médias néerlandais qui se voient déjà aller loin, alors que, désolé, je trouve qu'ils ont une belle équipe mais de là à les voir aller au bout dans ce tournoi... Je ne comprends pas qu'on ne montre pas plus d'enthousiasme en Belgique", a renchéri l'ex-Parisien.

Dimanche, son équipier Axel Witsel avait tenu un discours similaire à propos du manque d'engouement de ses compatriotes : "Toute cette négativité, c'est dommage. Les gens ont le droit de donner leur avis mais je trouve cela dommage malgré tout", avait déclaré le milieu de terrain de l'Atlético Madfrid. "En 2018, on avait réalisé un parcours extraordinaire (en atteignant les demi-finales). On était tous au top individuellement et collectivement. On a envie de reproduire la même chose au Qatar. L'avenir nous le dira", avait conclu le milieu récupérateur.

