Il y a un mois, Arsène Wenger présentait son projet de Coupe du monde tous les deux ans dans un long entretien accordé à L'Equipe. Ce vendredi, l'ancien entraîneur d'Arsenal, devenu directeur du développement du football à la FIFA, l'a de nouveau défendu sur RMC Sport. "Les grands joueurs veulent faire des grands matches. Ce qui les emmerde, c'est de faire des petits matches", a notamment assuré l'Alsacien, en réponse à l'inquiétude de certains clubs et joueurs sur l'enchaînement trop important des rencontres que pourrait entraîner ce changement de calendrier.

Il ne faut pas vivre avec l'idée que le football tue les joueurs

Il y a de fausses idées qui circulent. J'ai joué contre Cristiano Ronaldo en 2004. Il joue encore. Il fait près de 70 matchs tous les ans. Lui et Lionel Messi, depuis 2006, donc 15 ans, ont joué près de 70 matchs tous les ans. Et ils jouent toujours. Il ne faut pas vivre avec l'idée que le football tue les joueurs, a insisté Arsène Wenger, qui souhaite Dans ma carrière, j'ai eu des problèmes avec les joueurs qui ne jouaient pas, pas avec ceux qui jouaient." , a insisté Arsène Wenger, qui souhaite révolutionner la planète football après le Mondial 2026 ."

L'ancien entraîneur de Monaco a estimé que ce nouveau format pouvait plaire à un public plus jeune. "Le monde a changé. Ce qui me frappe, dans les moments d’audience chez les jeunes c’est que les 10-15 ans ou les 15-20 ans ont une philosophie totalement différente. Et puis on a un exemple, on a eu l'Euro cette année. C’était merveilleux et de grande qualité. On a une Coupe du monde l'année prochaine. Cela ne choque personne", a-t-il conclu.

