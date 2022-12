Coupe du monde

Il a raté le plus facile. Mais a fini par réussir le geste impossible. Ce samedi, après son entrée, Haji Wright a signé la séquence la plus loufoque de ce Mondial. D'abord en ratant complètement son contrôle sur une remise ratée de Memphis Depay, le privant d'un but quasiment tout fait (75e). Puis, sur l'action qui a suivi, il a su se rattraper.

Servi par Christian Pulisic, l'attaquant américain a réussi un geste inexplicable : une déviation complètement involontaire qui a fini par lober Noppert, que Denzel Dumfries n'a su repousser. Un but bizarroïde à revoir en vidéo.

