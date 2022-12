Après le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010), le Maroc est le quatrième pays africain de l'histoire à jouer un quart de finale de Coupe du monde. A la veille d'affronter le Portugal, Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, a d'abord appelé son équipe à ne pas s'enflammer. "Moi, je ne suis pas monté sur un nuage, ça c'est sûr. C'est bien ce qu'il se passe à l'extérieur, on rend des gens heureux, mais nous, on n'oublie pas qu'on est dans la compétition", a affirmé le successeur de Vahid Halilhodzic en conférence de presse.

On a juste déjoué quelques pronostics de quelques universités et quelques logiciels

Mais les coéquipiers de Sofiane Boufal ne manquent pas d'ambitions, comme l'a rappelé Walid Regragui. "Ce qui nous importe, c'est de gagner le match de samedi pour entrer dans l'histoire, aller en demi-finale et continuer à rêver, a-t-il martelé. Plus tard ça se terminera, mieux ce sera pour nous et le peuple. L'objectif est de lui faire comprendre qu'on peut encore faire plus et mieux. Si on continue de penser comme ça, on sera difficile à battre. Pour l'instant, on n'a rien fait, on a juste déjoué quelques pronostics de quelques universités et quelques logiciels qui annonçaient la Belgique en huitième de finale. Le football est l'un des seuls sports où tout est possible. Les joueurs l'ont bien compris et ils ont faim." Les Portugais sont prévenus.

