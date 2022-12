Il est rare qu'Hugo Lloris et Didier Deschamps ne soient pas sur la même ligne de conduite. Pourtant ce mardi en conférence de presse, à la veille de la demi-finale contre le Maroc, le sélectionneur n'a pas cautionné un mot utilisé par son capitaine sur la même estrade quelques minutes avant qu'il n'entre en scène. Le terme de la 'discorde' ? "Hostilité." Lloris : "Il va régner un climat hostile avec un stade contre nous." Deschamps : "Hostile ? Non mais ils ont une ferveur populaire." Maître en communication, le sélectionneur ne dit finalement pas autre chose et connaît pertinemment le plus grand danger qui guette ses Bleus.

Il est très simple à identifier : l'équipe de France est archi-favorite, la dynamique est marocaine, le stade sera acquis à la cause des Lions de l'Atlas. Walid Regragui a parfaitement cerné les enjeux de la rencontre : "On a une énergie extraordinaire pour rééquilibrer les débats sur le terrain, c'est comme un match de Coupe." En Coupe de France, on appelle ça un traquenard. Le genre de match piège où la Ligue 1 a tout à perdre face à un Petit Poucet remonté comme un coucou avant le match de sa vie. A la différence près, que, en demi-finale de Coupe du monde, l'enjeu est si grand que n'importe quelle équipe, grosse ou petite, peut voir son monde s'écrouler en cas de défaite.

"Du 50-50" : la pirouette de Deschamps

"Je crois que les deux équipes ont tout à perdre, a rectifié Hugo Lloris. C'est une demi-finale de Coupe du monde, c'est une occasion unique. Pour le Maroc, c'est déjà une réussite mais ils en veulent plus. Ils ont envie de passer en finale pour devenir des héros dans leur pays." Même si Didier Deschamps, selon une rhétorique qui l'arrange et qu'il maîtrise à la perfection, estime que les chances des deux équipes sont égales ("c'est du 50-50"), le statut des champions du monde les place face à une situation inédite et inconfortable.

A ce stade de la compétition, l'équipe de France ne s'est jamais retrouvée dans cette position d'archi-favori face à une sélection sans aucune référence au Mondial hormis un 8e de finale en 1986. En 1958, 1982 et 1986, la RFA et le Brésil étaient deux des sélections les plus puissantes du moment. En 2006 et 2018, face au Portugal et à la Belgique, les débats étaient totalement équilibrés. Seule la demi-finale de 1998 plaçait les Bleus dans la position du favori. Mais la relative surprise de voir la Croatie atteindre le dernier carré est incomparable avec celle d'y retrouver le Maroc en 2022, n'en déplaise à Didier Deschamps.

Les Bleus sont-ils à l'abri de l'excès de confiance qui les avait faits dérailler à l'Euro 2021 ? A priori, oui. Les coups durs rencontrés lors de la préparation ont fait tomber ce groupe de son piédestal et l'ont uni dans les épreuves. Didier Deschamps s'est occupé du reste. Face à la Pologne en 8e, les Bleus ont montré qu'un an après la Suisse, ils avaient retenu les leçons. "Dans la préparation et l'approche, il faut garder la sérénité", a prévenu "DD".

Éteindre le feu marocain

Sauf que les champions du monde vont devoir affronter un contexte inédit. Les 3 000 supporters français auront bien du mal à se faire entendre face aux 14 000 fans des Lions de l'Atlas alors que le reste du stade devrait, lui aussi, soutenir les coéquipiers de Sofiane Boufal. "Ça fait beaucoup de bruit, mes joueurs sont prévenus, a confié Deschamps. Même si ce contexte particulier ne fait pas marquer des buts, il vaut mieux le savoir avant."

Preuve de l'énorme engouement suscité, la compagnie nationale RAM a programmé trente vols spéciaux entre Casablanca et Doha pour acheminer les supporters, parmi les plus nombreux et les plus bruyants du tournoi. Et le Maroc veut continuer de gagner "pour l'Europe, pour l'Afrique, pour le Maghreb, pour nos frères d'Afrique subsaharienne", selon Walid Regragui. Cette union immense autour du Maroc nourrit sa force depuis le début de la compétition. Hugo Lloris a sans doute trouvé l'antidote : "Il faudra démarrer fort". Et sans doute marquer tôt pour éteindre le feu. Bon courage : en 390 minutes, la Croatie, la Belgique, l'Espagne et le Portugal n'y sont pas parvenus…

