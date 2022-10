Les villes de Nice et Cannes décideront de diffuser ou non sur écrans géants des rencontres de la Coupe du monde au Qatar "en fonction des résultats" de l'équipe de France alors que plusieurs grandes villes françaises ont refusé de promouvoir la compétition. "La route est longue et parsemée d'embuches", a déclaré le maire de Nice Christian Estrosi dans une déclaration transmise à l'AFP.

Ad

"Je vous propose de me reposer la question si la France est en finale ou en demi-finale", a ajouté l'ex-LR désormais rallié à Emmanuel Macron, au sujet de ce Mondial qui se disputera du 20 novembre au 18 décembre. La mairie de Cannes a indiqué de son côté à l'AFP qu'elle prendrait une décision "en fonction des résultats de l'équipe de France". Le maire LR de Cannes, David Lisnard, président de l'Association des maires de France, est le fils d'un ancien footballeur professionnel, Denis Lisnard.

Coupe du monde Qatar 2022 : La FFF favorable à un fonds d'indemnisation des victimes d'accidents IL Y A 6 HEURES

Lundi, Paris, Marseille, Bordeaux, Nancy et Reims ont rejoint la liste des villes françaises refusant pour des raisons humanitaires et environnementales de promouvoir les rencontres du Mondial au Qatar, après Strasbourg, Lille ou Rodez. Aucune fan zone ou diffusion de matches sur écrans géants n'y sera organisé, quelle que soit le parcours des Bleus. Le maire socialiste de Marseille Benoît Payan a qualifié la compétition de "catastrophe humaine et environnementale", emboîtant le pas de la maire de Lille Martine Aubry (PS) qui avait dénoncé samedi un "non-sens au regard des droits humains, de l'environnement et du sport".

Coupe du monde Martinez se demande si "Eden Hazard peut encore jouer 90 minutes" IL Y A 19 HEURES