C'est le grand jour pour la France et le Maroc dans cette Coupe du monde 2022. En course pour un doublé historique et une troisième étoile, les Bleus défient les Lions de l'Atlas, exceptionnels depuis le début de la compétition, pour une place en finale de ce Mondial qatari.

Tombeuse de l'Angleterre en quarts de finale, au terme d'une rencontre haletante (2-1) , la bande à Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et consorts est encore au rendez-vous des demi-finales. Et les Bleus ont de bonnes raisons de continuer à rêver d'un deuxième sacre mondial de rang, quatre ans après leur campagne russe de gala.

Mais les Bleus devront sortir un match immense ce mercredi. Face au Maroc, un adversaire qu'ils n'ont plus affronté depuis 2007, la tâche sera particulièrement ardue. Car les coéquipiers de Hakim Ziyech font plus que surprendre dans cette Coupe du monde 2022. Premiers de leur groupe où ils ont notamment battu la Belgique, tombeurs successifs de l'Espagne et du Portugal, meilleure défense de la compétition, les Lions de l'Atlas veulent encore rêver . Et ils ont bien des motifs d'y croire dur comme fer.

Diffusion France - Maroc : sur quelles chaînes TV suivre le match ?

La rencontre sera à regarder en direct sur TF1 et sur beIN SPORTS. Le match sera également à suivre en direct commenté sur Eurosport.

Horaire France - Maroc : à quelle heure voir le match ?

Le coup d'envoi de cette seconde demi-finale entre la France et le Maroc sera donné mercredi 14 décembre 2022 à 20h (heure française) au stade Al-Bayt, à Al-Khor.

Les Bleus retrouvent donc l'arène de leur quart de finale face à l'Angleterre. Les Lions de l'Atlas connaissent également la "tente à l'entrée du désert" puisqu'ils y ont disputé leur premier match de ce Mondial, face à la Croatie (0-0).

Un petit but encaissé : Mais comment faire pour marquer contre le Maroc ?

Le parcours de la France à la Coupe du monde 2022

Le parcours du Maroc à la Coupe du monde 2022

