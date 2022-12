Un "Crunch" pour conclure les quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Plus de dix ans après leur dernier affrontement en compétition officielle, lors de l'Euro 2012, la France et l'Angleterre se retrouvent pour un duel au sommet. L'enjeu ? Une place pour le dernier carré de ce Mondial qatari.

Champions du monde en titre, les Bleus croient encore en leur rêve d'accrocher une troisième étoile sur le maillot. Et réaliser l'incroyable exploit de conserver son titre, plus de cinquante ans après le Brésil, dernière nation à l'avoir réalisé. Tombeurs de la Pologne grâce à un grand Kylian Mbappé , les hommes de Didier Deschamps auront les crocs face à l'un de leurs meilleurs ennemis.

Vainqueurs sans trembler du Sénégal, les Three Lions ont de quoi poser des problèmes à l'équipe de France. Emmenée par Harry Kane et une jeunesse tout feu, tout flamme symbolisée par un Jude Bellingham de gala et courtisé par le PSG , l'Angleterre a des armes à faire valoir.