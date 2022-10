Football

Equipe de France - Coupe du monde - Raphaël Varane - Paul Pogba : si Didier Deschamps ne devait en choisir qu'un

COUPE DU MONDE 2022 - Alors que la Coupe du monde se profile, les incertitudes demeurent quant à la présence de Paul Pogba et Raphaël Varane. Didier Deschamps emmènera-t-il les deux ? Un seul ? Ou aucun ? Et si le sélectionneur ne devait en choisir qu'un, lequel devrait-il privilégier ? Nos journalistes Maxime Dupuis et Cyril Morin ne sont pas d'accord.

00:08:31, il y a 15 minutes