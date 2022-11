Si certains imaginent encore Didier Deschamps comme un technicien rigide dans ses tactiques, le sélectionneur national a trouvé un nouveau moyen de les faire changer d'avis. Après l'ajustement à la mi-temps de France-Eire lors de l'Euro 2016, la refonte de l'attaque tricolore avec le retour de Karim Benzema ces derniers mois et la tentative de défense à trois, Deschamps semble s'être inspiré de sa méthode magique de 2018. Mais en la renversant du tout au tout. Lors de la Coupe du monde en Russie, l'entraîneur de l'équipe de France avait misé sur Blaise Matuidi dans un rôle étonnant de faux ailier gauche, loin de son habituel positionnement, en phase offensive. Une asymétrie payante et désormais revisitée au Qatar, quand l'adversaire est en possession du ballon.

Ces fantaisies tactiques sont devenues de plus en plus courantes ces dernières années, à la manière du rôle des latéraux, João Cancelo en tête, sous Pep Guardiola à Manchester City. Mais rares en sont les itérations sans la gonfle dans les pieds. Contre le Danemark samedi, Didier Deschamps a innové avec succès, par les mutations de ses Bleus à la perte de la balle. Les champions du monde évoluent en 4-3-3, avec Antoine Griezmann dans un rôle de milieu relayeur avancé, mais bien plus bas que son habituel rôle en équipe nationale, et avec un trio offensif Mbappé – Giroud – Dembélé. Sa première édition lors de la victoire contre l'Australie avait été satisfaisante, mais encore perfectible, et trop dépendante du poids de ses atouts offensifs.

Dembélé métamorphosé, Griezmann plus libéré

Face aux Danois qui les avaient battus deux fois en Ligue des nations en 2022, "DD" s'est ajusté sans tout transformer. Et cela a pourtant tout changé. Le 4-3-3 est toujours en place, avec pour seule vraie évolution qui ne soit pas liée à une blessure - retour de Varane, Théo Hernandez pour suppléer son frère Lucas forfait pour le reste du Mondial - Jules Koundé à la place de Benjamin Pavard dans le couloir droit de la défense. Le vrai changement tient dans le positionnement des Bleus quand les Rød-Hvide possédaient le ballon. Et il a comme principaux instruments les utilisations d'Ousmane Dembélé et d'Antoine Griezmann.

Infatigable presseur, le joueur de l'Atlético de Madrid aurait pu se voir réfréné par sa nouvelle place dans le onze. Sa place dans le milieu à trois devait l'empêcher théoriquement de venir fermer l'axe du terrain dans la première ligne défensive tricolore. Sauf à compenser son activité débordante par un nouvel atout sorti de la palette tactique de Didier Deschamps. Entre en scène Ousmane Dembélé. L'ailier tricolore est bien plus réputé pour ses arabesques techniques que pour sa science du repli. Deschamps lui a pourtant confié un rôle prépondérant à l'équilibre défensif de l'équipe de France.

L'ancien Rennais s'est astreint à redescendre plus qu'à l'accoutumée se rapprochant de la paire Adrien Rabiot – Aurélien Tchouaméni pour reformer la ligne de trois milieux. Et plutôt que de coller la ligne de touche, Dembélé a été utilisé pour couvrir l'intérieur du terrain sur le côté droit, limitant l'impact de l'entrejeu danois et les options pour ses architectes Christian Eriksen et Pierre-Emile Hojbjerg. Si le flanc se trouve un peu plus dépeuplé, la titularisation de Jules Koundé comme arrière droit, lui le défenseur central de métier, offre davantage de garanties de couverture.

Une nouvelle nécessaire adaptation

Cette nouvelle version des Bleus, préparée à la hâte suite au forfait de Karim Benzema et sans la moindre préparation en amont de la Coupe du monde, répond à la volonté de Didier Deschamps de mettre ses atouts disponibles dans les meilleures conditions pour qu'ils contribuent à l'expression collective.

Le tandem Koundé – Dembélé a montré une complémentarité étonnante, sublimée par les gros efforts du Barcelonais. L'équipe de France n'a ainsi concédé que deux tirs en première période contre une des équipes les plus en forme de ces derniers mois, avec plus de deux buts de moyenne par match. Des dix frappes danoises au coup de sifflet final, aucune ne venait depuis le tiers droit français. "A partir du moment où tous les joueurs sont concernés sans ballon et travaillent ensemble, peu importe le nombre de joueurs offensifs, on fait le boulot et cela crée cette solidité collective", s'est félicité Raphaël Varane dimanche en conférence de presse.

"A la différence de 2018, le danger vient de partout"

Pendant qu'à droite, on coulisse, on bouche, à gauche, Kylian Mbappé, lui, est déchargé d'une partie des responsabilités défensives pour être en position idéale afin d'accélérer dès la récupération et se projeter en contre. Antoine Griezmann, lui, ratisse dans la même zone qu'Olivier Giroud pour verrouiller le couloir central de la pelouse. Après l'asymétrie offensive à gauche de 2018, les Bleus semblent avoir trouvé leur équilibre par une asymétrie défensive à droite en 2022.

Cette expérimentation danoise pourrait bien être reconduite contre la Tunisie mercredi, et pour la suite de la compétition. Kingsley Coman et ses quelques rencontres comme piston droit de fortune ne semble pas moins disposé qu'Ousmane Dembélé à ce rôle hybride. Antoine Griezmann et probablement Kylian Mbappé devraient enchaîner. Mêmes causes, mêmes effets… Même nouvelles certitudes ?

