A trois jours de l'un des rendez-vous les plus importants de leur vie, une bonne dizaine d'hommes jouaient plus ou moins gros ce week-end sur les pelouses européennes. L'enjeu, majuscule : convaincre Didier Deschamps de les emmener en Qatar pour défendre le titre de champion du monde des Bleus. Certains ont tout fait pour forcer leur destin, d'autres ont peut-être tiré une croix définitive sur Doha. Alors que Christopher Nkunku, Adrien Rabiot ou Théo Hernandez ont brillé mais ont déjà leur place assurée, zoom sur le money-time de ceux qui ne savent pas encore de quoi leur avenir sera fait.

Ils ont saisi leur chance

Olivier Giroud : Un chef d'œuvre vain ?

Son week-end : Encore un geste de génie, un but fantastique pour offrir à la 89e minute la victoire à l'AC Milan en Serie A comme il l'avait fait en Ligue des champions mercredi. A-t-il déjà été aussi bouillant en club ? La question se pose. Son expulsion, stupide, ne change pas grand-chose : Giroud est dans la forme de sa vie.

Qu'est-ce que ça change ? Paradoxalement, pas grand-chose. Didier Deschamps connaît mieux que quiconque les qualités de son avant-centre et ce ne sont plus ses performances qui feront pencher la balance. Le sélectionneur n'a qu'une obsession : Giroud peut-il passer une compétition sur le banc sans broncher ? Ce week-end n'a pas apporté de réponse…

Ousmane Dembélé : Incontournable ?

Son week-end : Encore un but au terme d'un petit slalom dans une défense d'Almeria médusée. L'ancien Rennais a des jambes de feu en ce début de saison et son corps le laisse enfin en paix. Ses accélérations sont des poignards et s'il n'a pas toujours fait les bons choix samedi, les différences qu'il crée sont toujours aussi stupéfiantes.

Qu'est-ce que ça change ? En ballotage favorable, Dembélé a peut-être définitivement composté son billet samedi au Camp Nou. Dans cette forme-là, difficile de s'en passer. Surtout que Didier Deschamps a toujours eu un petit faible pour lui.

Jordan Veretout : L'atout dans la manche

Qu'est-ce que ça change ? Alors que Mattéo Guendouzi a démarré sur le banc et qu'Eduardo Camavinga est moins en verve à Madrid, ce match de Veretout est un argument de poids dans un secteur très ouvert après les blessures de Paul Pogba et N'Golo Kanté.

Lucas Digne : Un but (et une blessure) qui change(nt) tout ?

Son week-end : Toujours aussi constant en club, mais aussi en sélection, Digne, de retour de blessure, a ajouté dimanche face à Manchester United un sublime coup franc direct. L'ancien Lillois a crevé l'écran mais est sorti sur blessure... Méfiance.

Qu'est-ce que ça change ? Dans son combat à distance avec Ferland Mendy, qui jouera lundi avec le Real Madrid, Digne a peut-être marqué un point décisif. Ce duel de doublure à Théo Hernandez est peut-être le plus serré de la liste à venir. Digne l'a préparé de la meilleure des manières à moins que sa blessure musculaire achève le débat.

Moussa Diaby : Un réveil trop tardif ?

Son week-end : Encore un doublé, cette fois face au leader, l'Union Berlin, pour l'ancien Titi parisien. Avec six buts et quatre passes décisives, il continue d'empiler les statistiques.

Qu'est-ce que ça change ? Absent de la dernière liste, Diaby semble avoir rater l'opportunité de jouer sa première Coupe du monde en se montrant trop neutre quand le sélectionneur a fait appel à lui. Mais ce doublé rappelle son efficacité en Bundesliga. En cas de défaillance, il pourrait être un recours mais difficile de l'imaginer dans les 23.

William Saliba : Encore une masterclass

Son week-end : William Saliba aime les chocs. Il a encore plané sur la rencontre face à Chelsea, avec un nouveau clean-sheet (0-1) et un titre d'homme du match. Il continue, semaine après semaine, d'éblouir une Premier League qui le découvre cette saison. Leader défensif d'une équipe à laquelle rien ne résiste, l'ancien Stéphanois marche sur le championnat anglais et sa nouvelle démonstration ne fait que consolider son nouveau statut.

Qu'est-ce que ça change ? Si Deschamps avait encore des doutes, ils ont pu s'estomper ce dimanche. Saliba s'impose plus que jamais comme la doublure de Jules Koundé et Raphaël Varane même s'il lui manque un match référence en équipe de France.

Dayot Upamecano : Toujours souverain en club mais…

Son week-end : Munichois le mieux noté par Bild, derrière Choupo-Moting, Dayot Upamecano a encore livré une prestation pleine de sérénité sur la pelouse du Hertha Berlin. Indiscutable dans la défense bavaroise, il ravit Julian Nagelsmann depuis le début de saison.

Qu'est-ce que ça change ? En concurrence avec Saliba, Upamecano pâtit autant de ses nombreuses expériences malheureuses en Bleu que de la saison immaculée de l'ancien Marseillais. Mais, à l'image de ce samedi, il aura fait tout ce qu'il faut en club pour postuler à une place au Qatar.

Boubacar Kamara : Tiens, le revoilà

Son week-end : Il n'a joué que 12 minutes lors de la victoire d'Aston Villa face à Manchester United (3-1) mais cela signifie beaucoup. L'ancien Marseillais, qui a longtemps craint un forfait, est apte et revient au meilleur moment dans la discussion après un mois et demi d'absence après une blessure au ligament du genou.

Qu'est-ce que ça change ? Tout. Même si Kamara semble accuser un temps de retard sur la concurrence (Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout). Mais les forfaits conjugués de Paul Pogba et N'Golo Kanté lui ouvrent le champ des possibles.

Steve Mandanda : Toujours debout

Son week-end : Il avait très mal démarré puisqu'il a offert l'ouverture du score à José Fonte d'une faute de main. Puis le Rennais a tout repoussé et offert un point absolument miraculeux aux Bretons qui lui doivent une fière chandelle.

Qu'est-ce que ça change ? Ce match symbolise le début de saison réussi de Mandanda. Mais son retour en sélection dépend de l'état de forme de Mike Maignan. Le forfait de l'ancien Lillois n'est pas encore officialisé mais il n'a pas joué avec Milan….

Alban Lafont : Un match qui fait du bien

Son week-end : Si Nantes a perdu à Reims, Alban Lafont a brillé en multipliant les parades. Il a maintenu à lui seul les Canaris dans le match et n'a cédé que sur penalty (1-0).

Qu'est-ce que ça change ? Ce match lui fait du bien alors que son début de saison reste moins brillant que sa saison dernière. Appelé en septembre, il avait bénéficié des forfaits de Lloris et Maignan. Mais Alphonse Areola, qui n'a pas joué ce week-end, devrait tout de même lui être préféré.

Ibrahima Konaté : Le sens du timing

Son week-end : Pour son premier match en Premier League depuis un mois, Konaté a brillé sur la pelouse de Tottenham notamment lors d'une excellente première période. Surtout, il a prouvé sa fiabilité physique après une grosse blessure au genou et seulement 21 minutes en championnat cette saison. Il est de retour et à un haut niveau.

Qu'est-ce que ça change ? Beaucoup de choses. Lui revient vraiment au bon moment. Si Didier Deschamps décide d'élargir sa sélection au-delà de 23 noms, il sera un candidat sérieux à un poste de défenseur central droit ou axial où seuls Koundé, Varane et Saliba semblent le devancer.

Ils ont laissé passer leur chance

Mattéo Guendouzi : Coup d'arrêt

Son week-end : Le Marseillais accuse le coup depuis quelques semaines. Ce dimanche, pour le choc face à Lyon, Igor Tudor a choisi de s'en passer au coup d'envoi avant de le lancer à 29 minutes du terme. Il a plutôt réussi sa rentrée mais le milieu de l'OM n'est pas dans la forme de sa vie.

Qu'est-ce que ça change ? Le match est si serré au milieu de terrain que tout compte. A priori, le Marseillais a un peu d'avance sur Jordan Veretout et Eduardo Camavinga mais il n'est pas non plus indiscutable en Bleus.

Wissam Ben Yedder : Remplaçant au pire moment

Son week-end : Revenu en force depuis fin septembre après un début de saison timide, Wissam Ben Yedder a débuté sur le banc de touche ce dimanche à Toulouse (0-2). Le buteur de l'ASM a dû se contenter de 14 minutes de jeu anonymes dans son ancien stade.

Qu'est-ce que ça change ? Au moment où il doit flamber pour convaincre le sélectionneur, WBY est réduit au silence. Absent du rassemblement de septembre, il accuse déjà du retard sur la route de Doha et ce week-end n'a pas agrandi ses chances d'y aller. Bien au contraire. Longtemps considéré comme la doublure de l'avant-centre, Ben Yedder voit son statut s'effriter.

Kephren Thuram : Statut dégradé, rêve envolé ?

Son week-end : Une minute la semaine dernière, 26 dimanche face à Brest, Thuram a perdu ses galons de titulaire en L1 et Nice gagne (1-0) sans lui.

Qu'est-ce que ça change ? Il aurait pu prétendre faire partie du débat parce que son talent, son potentiel et son expérience chez les Espoirs sont des arguments qui parlent à Didier Deschamps. Mais sa mauvaise passe à Nice le condamne quasiment.

Tanguy Ndombele : Des miettes

Son week-end : S'il revit cette saison, Tanguy Ndombele reste une doublure, efficace certes mais une doublure tout de même. L'ancien Lyonnais n'a joué que 26 minutes lors de la victoire de Naples sur la pelouse de l'Atalanta (1-2).

Qu'est-ce que ça change ? Au milieu, il y a des places à prendre mais Deschamps peut-il faire confiance à un Ndombele au temps de jeu fluctuant ? Appelé en mars dernier, il est dans le match mais pourrait regretter de ne pas jouer plus.

