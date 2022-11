"Je ne savais pas si j'allais être dans la liste, a-t-il assuré dans une interview à l'AFP parue mercredi. J'étais impatient, devant ma télé avec ma famille pour voir si j'y étais ou pas. Quand mon nom est apparu, c'était une grande fierté, encore plus en voyant celui de mon frère." Il est là, et c'est déjà beaucoup. Lucas Hernandez a un temps vu sa participation au Mondial compromise par une blessure musculaire en septembre. Lui a pu gagner sa course contre la montre et être présent au Qatar. Certains pouvaient légitimement en douter . Pas lui. Mais le défenseur du Bayern Munich avait quand même une petite appréhension avant l'annonce de la sélection des Bleus., a-t-il assuré dans une interview à l'AFP parue mercredi.."

Une double ration de bonheur pour un phénomène rarissime. Ce n'est que la deuxième fois dans l'histoire de l'équipe de France qu'une fratrie va représenter les Bleus en Coupe du monde, après les frères Jean et Lucien Laurent lors de la première édition de l'épreuve, en 1930. "C'est énorme, un moment incroyable, qui va rester à vie, s'est réjoui Lucas. Vivre une Coupe du monde avec son frère, c'est incroyable. C'est le moment de prendre du plaisir, de profiter de cette situation et d'essayer d'arriver le plus haut possible. Que ce soit mon frère ou toute l'équipe, on a tous le même objectif : essayer d'atteindre cette finale et de ramener cette Coupe du monde."

Cette situation déjà exceptionnelle a pris encore une autre dimension lundi. Franchement loquace sur ses intentions de jeu pour entamer ce Mondial, Didier Deschamps a annoncé devant les médias que les frères Hernandez allaient se retrouver en concurrence pour un poste, celui de latéral gauche. Elle promet d'être particulièrement féroce. Lucas, également capable d'évoluer dans l'axe, avait parfaitement occupé ce rôle pour contribuer nettement à la campagne victorieuse en Russie il y a quatre ans. Dans un registre plus offensif, Théo s'est affirmé comme une référence européenne au poste depuis qu'il évolue à l'AC Milan.

"Si c'est mon frère, je serai presque encore plus content"

Cette concurrence n'était cependant pas prévue. Deschamps avait le plus souvent privilégié un système à trois défenseurs centraux depuis le dernier Euro. Une configuration qui laissait la perspective de voir les deux frères Hernandez dans le onze de départ. Et même très proches l'un de l'autre, avec Lucas dans l'axe gauche de la défense centrale et Théo en piston juste devant lui, sur le même côté. Les diverses blessures, des questions d'équilibre collectif et de solidité défensive, parfois mise à mal dans ce système, ont poussé le sélectionneur à repasser à une défense à quatre pour ce Mondial.

Lucas Hernandez va ainsi devoir reprendre un autre poste que celui auquel il évolue le plus souvent en club et faire face à un drôle de concurrent en la personne de son frère. Mais ce choix de Deschamps, il le valide à 100%. "Ces derniers temps, défensivement on n'était pas très solide, a-t-il concédé. Avec ce système à quatre derrière, je pense qu'on le sera davantage. C'est un système qui nous va bien, on a été champions du monde avec en 2018. Ce sera à nous d'être costauds et solides parce que, si on l'est défensivement, on a la qualité pour faire la différence offensivement à tout moment."

Même si des deux Hernandez, il n'en restera qu'un dans le onze de départ, du moins pour débuter la compétition. Mais cela ne viendra pas perturber l'osmose de la fratrie Hernandez. "Être en concurrence avec ton frère, pour une Coupe du monde, c'est quelque chose d'énorme, une fierté incroyable, a affirmé Lucas. C'est un honneur pour moi de pouvoir être en concurrence avec mon frère. Si c'est à moi de jouer, je serai très content de pouvoir participer. Mais si c'est à mon frère de le faire, je serai presque encore plus content. Voir mon frère sur le terrain... Je veux ressentir cette fierté de pouvoir voir mon frère disputer une Coupe du monde. Je ne ressens que de bonheur en moi, aucun autre sentiment." Car après tout, l'essentiel est d'être là.

