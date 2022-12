Le nouveau sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente n'a pas perdu de temps : lors de sa présentation officielle lundi, il a affirmé vouloir "intégrer des nouveaux concepts" au "modèle non-négociable" qui a mené la Roja à l'échec au Mondial 2022.

"J'ai été footballeur professionnel pendant quinze ans, j'ai joué treize ans en première division, j'ai gagné des coupes, des championnats, j'ai été international dans toutes les catégories sauf avec l'équipe première, cela fait dix ans que je travaille au sein de la fédération... Voilà le bagage avec lequel je me présente", a lancé Luis de la Fuente lors de sa présentation à Las Rozas, au siège de la fédération espagnole (RFEF). "S'il y en a un qui connaît bien le présent et le futur du football espagnol, c'est l'homme qui est devant vous", a affirmé ce quasi-inconnu du football mondial pour planter le décor.

A 61 ans, l'ex-entraîneur des sélections de jeunes espagnols a succédé à Luis Enrique, démis de ses fonctions après l'élimination de la Roja en huitième de finale du Mondial 2022 contre le Maroc aux tirs au but (0-0 a.p., 3-0 t.a.b.) Sa nomination, jusqu'en 2024, a été validée à l'unanimité par le comité de direction de la RFEF lundi matin, a expliqué le président Luis Rubiales. Son contrat débutera officiellement le 1er janvier 2023 et il dirigera l'Espagne pour la première fois en mars 2023, avec des matches de qualification pour l'Euro 2024 contre la Norvège d'Erling Haaland, et l'Ecosse.

Pour justifier le limogeage de Luis Enrique, le président de la RFEF a assuré que "cela n'a rien à voir avec Twitch ou ses tours à vélo... Il fallait juste commencer une nouvelle étape". "On s'est échangé quelques messages à la fin du Mondial. On a une très bonne relation, je veux le dire publiquement", a précisé De La Fuente.

Je veux retrouver l'esprit de 2010

"Je ne veux pas qu'il y ait 48 millions de sélectionneurs en Espagne. Je veux qu'il y ait 48 millions de joueurs. Qu'on soit une seule et même équipe. Je veux retrouver l'esprit de 2010", a souhaité le nouveau sélectionneur, qui veut "mettre en place une relation de proximité avec les supporters et les journalistes", qu'il a appelés chacun par son prénom pendant la conférence de presse de son intronisation.

Après l'échec de la possession à outrance au Qatar, à quoi ressemblera la Roja version De La Fuente ? "L'Espagne a un modèle, une idée de football non-négociable. Mais on va l'adapter, on va intégrer des concepts, des nuances" pour mieux "interpréter les changements qui se passent dans le football" actuel, a promis De La Fuente, s'érigeant comme "grand défenseur du talent". "Mais j'ai mon carnet de style, et j'apporterai les changements nécessaires", a assuré le technicien, qui misera lui aussi sur la jeunesse dorée espagnole.

Le nouveau sélectionneur a également ouvert la porte à Sergio Ramos, non appelé lors du Mondial 2022. "Il peut revenir en sélection, oui. Est-il en bon état ? Oui. Tous les footballeurs qui sont en bonnes conditions sont susceptibles d'être sélectionnés", a-t-il révélé.

Pour encadrer la sélection, l'ancien défenseur de l'Athletic Bilbao et Séville sera entouré de Pablo Amo (entraîneur adjoint), Juanjo Gonzalez (technicien auxiliaire), Carlos Cruz (préparateur physique), Miguel Angel España (entraîneur des gardiens), Pablo Peña (coordinateur analytique) et Javier Lopez Vallejo (psychologue).

