COUPE DU MONDE 2022 - A cause de l'arrêt des compétitions du fait de la pandémie de coronavirus, la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes a modifié lundi son format de qualification pour la Coupe du monde au Qatar. Le Mexique, les Etats-Unis, le Costa Rica, la Jamaïque et le Honduras seront assurés de jouer la phase finale.

La Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf) a annoncé lundi avoir modifié le format des qualifications de sa zone pour le Mondial 2022, élargissant sa phase finale à huit équipes. La mise à l'arrêt des compétitions sur le continent pendant quatre mois a bouleversé le calendrier, obligeant l'instance à le remodeler et avec lui le processus de qualification pour la prochaine Coupe du monde.

Cinq sélections déjà en phase finale

Selon le nouveau format, le Mexique, les Etats-Unis, le Costa Rica, la Jamaïque et le Honduras sont assurés de disputer cette phase finale. Ils seront rejoints pas trois autres pays, au terme d'une phase préliminaire impliquant au total 30 nations réparties en six groupes de cinq. Chaque équipe jouera une fois ses quatre adversaires de groupe, deux fois à domicile, deux fois à l'extérieur au cours des fenêtres de matches internationaux d'octobre et novembre 2020.

Les vainqueurs de ces six groupes s'affronteront ensuite lors de barrages en matches aller-retour, qualificatifs pour la phase finale. Cette dernière débutera en juin 2021 et se finira en mars 2022, soit huit mois avant le Mondial. Les huit équipes s'affronteront dans un mini-championnat en matches aller-retour. Les trois premiers valideront leur ticket pour le Qatar, le 4e jouera un barrage intercontinental.

