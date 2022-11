L'Australie réalise le coup parfait ! Ce samedi après-midi, les Socceroos ont battu la Tunisie, sur la plus petite des marges (0-1), lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde. Au Al Janoub Stadium d'Al Wahrah, le but de Mitchell Duke (23e) a suffi. Dans le groupe D, les Australiens s'installent provisoirement en deuxième position du classement et se relancent dans la course pour les huitièmes de finale, tandis que les Aigles de Carthage ferment la marche et compromettent leurs chances d'aller plus loin.

Une bonne heure de jeu, c'est ce qu'il a fallu à la Tunisie pour entrer clairement dans sa rencontre. Contre le Danemark (0-0), les Aigles de Carthage n'avaient réussi à cadrer qu'une seule fois, sans parvenir, déjà, à trouver la faille. Cette fois, les Tunisiens ont cadré à quatre reprises, mais ils ont dû attendre la 72e minute de jeu pour mettre, enfin, en danger Mathew Ryan. La plus grosse intervention du portier australien est intervenue devant le capitaine tunisien, lorsque Youssef Msakni l'a obligé à boucher son angle, à son premier poteau, pour repousser sa tentative (72e).

Première victoire pour l'Australie depuis 12 ans

Quant à ses trois autres interventions, le gardien de but du FC Copenhague n'a clairement pas eu à s'employer. Que ce soit, encore une fois, face à Msakni, dans le prolongement de sa première parade (72e), puis devant Montassar Talbi (84e) et Wahbi Khazri (88e), qui est entré en jeu pour disputer ses premières minutes dans ce Mondial. Preuve de l'impuissance totale des hommes de Jalel Kadri, qui n'ont pas cessé de se heurter au bloc australien, qui est resté parfaitement bien en place jusqu'à la dernière seconde.

Pourtant, les Australiens n'avaient qu'un seul petit but d'avance. Depuis la tête victorieuse de Mitchell Duke (23e, 0-1). L'attaquant d'Okayama a su tromper Aymen Dahmen, d'une tête lobée dos au but, en trouvant le petit filet opposé, alors qu'il se trouvait au premier poteau. Le portier tunisien a ensuite effectué un nouvel arrêt devant ce même adversaire (44e). Avant de passer une seconde période particulièrement tranquille, même si les siens n'ont donc jamais su trouver la solution.

Ce n'est que la deuxième fois depuis 1974, face au Chili (0-0), que l'Australie parvient à enregistrer un clean-sheet en Coupe du monde. Surtout, les Socceroos n'avaient plus gagné dans un Mondial depuis douze longues années. Les hommes de Graham Arnold peuvent rêver d'un nouveau huitième de finale après 2006. Un rêve que la Tunisie, de son côté, pourrait bien devoir déjà oublier.

