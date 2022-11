Ils étaient 21 sur la ligne de départ, ils ne sont désormais plus que 4 à être en lice dans la course au titre honorifique de champion du monde ultime que vous décernez cette semaine sur Eurosport. Le Brésil place deux représentants en demi-finales : sa version 1970 défie l'Espagne 2010 et la cuvée 2002 a rendez-vous avec France 1998 pour une place en finale. Deux chocs dont il vous appartient de déterminer les vainqueurs en votant à la fin de cet article.

Brésil 1970 vs Espagne 2010

Brésil 1970

Vainqueur de son Vainqueur de son quart de finale contre Brésil 1958

Pourquoi lui : Brésil 1970, deux mots accolés à la puissance évocatrice folle, celle d’une équipe au sommet de son art, portée par des joueurs d’exception. Pelé est le fer de lance et il a à ses côtés Jairzinho, Tostao, Rivelino, Gerson ou encore Carlos Alberto. Le collectif auriverde touche au magique et la finale, remportée 4-1 contre l’Italie, symbolise la toute-puissance brésilienne. Le sacre de la plus belle équipe de l’histoire à l’issue du plus beau Mondial de l’histoire ? Il n’est pas interdit de le penser.

Le sélectionneur : Mario Zagallo

Le onze aligné en finale : Félix – Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo – Clodoaldo, Gerson – Jairzinho, Tostao, Pelé, Rivelino

Espagne 2010

Vainqueur de son quart de finale contre France 2018

Pourquoi elle : le meilleur des deux mondes – le Barça et le Real – réuni dans une équipe nationale aux airs de rouleau compresseur. Certes, les scores n’ont pas été à la hauteur du football pratiqué par la Roja, à l’image de la finale gagnée 1-0 après prolongation contre les Pays-Bas, mais Iniesta et les siens ont marqué les esprits en Afrique du Sud, entre force collective immense et rare justesse technique. Le tiki-taka, c'est plus fort que toi.

Le sélectionneur : Vicente del Bosque

Le onze aligné en finale : Casillas – Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila – Xavi, Busquets, Xabi Alonso – Pedro, Villa, Iniesta

Brésil 2002 vs France 1998

Brésil 2002

Vainqueur de son quart de finale contre Allemagne 2014

Pourquoi lui : une sacrée cuvée que ce Brésil 2002. C’est simple, la Seleçao compte en son sein pas moins de 4 joueurs qui décrocheront le Ballon d’Or : un jeune Kaka est encore aux portes de la gloire, éclipsé par le magnifique trio offensif Ronaldinho-Rivaldo-Ronaldo. Le dernier nommé connaît un tournoi de rêve en Corée du Sud et au Japon. "Il Fenomeno" chamboule les amoureux de ballon rond en signant un retour fracassant sur le devant de la scène après de graves blessures à répétition. Auteur de 8 buts, dont 2 en finale contre l’Allemagne, il est le grand artisan de la 5e étoile auriverde.

Le sélectionneur : Luiz Felipe Scolari

Le onze aligné en finale : Marcos – Lucio, Edmilson, Roque Junior – Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Roberto Carlos – Ronaldinho – Rivaldo, Ronaldo

France 1998

Vainqueur de son quart de finale contre Argentine 1986

Pourquoi elle : à la maison, la bande emmenée par Aimé Jacquet se sent pousser des ailes, loin des critiques qui s’abattent sur le sélectionneur tricolore avant le tournoi. En France, les Bleus se reposent sur une extraordinaire défense, un groupe complet et un collectif parfaitement équilibré sublimé par moments par Zinédine Zidane. Son doublé en finale contre un Brésil surclassé 3-0, qui fait suite à trois matches des plus tendus contre le Paraguay, l’Italie et la Croatie, propulse l’équipe de France à des hauteurs inédites, là où les étoiles se décrochent.

Le sélectionneur : Aimé Jacquet

Le onze aligné en finale : Barthez – Thuram, Leboeuf, Desailly, Lizarazu – Karembeu, Deschamps, Petit – Zidane – Djorkaeff, Guivarc’h

