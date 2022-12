Didier Deschamps aime bien que l'on fasse les choses dans l'ordre. Alors quand il s'est installé dans l'auditorium du stade Al Bayt, le sélectionneur attendait que l'on commence par lui parler de… l'Angleterre. La première question fut sur le Maroc, qu'il ne voit "plus comme une surprise". La deuxième ? Sur le Maroc. Et puis, enfin, le match de samedi. Pour très vite basculer sur l'après-demain. A savoir : l'après-Coupe du monde.

Le sélectionneur de l'équipe de France, en place depuis 2012, a atteint l'objectif qui lui avait été fixé par le président de la Fédération Française de Football. Les Bleus sont une nouvelle fois en demi-finale de la Coupe du monde. Et, techniquement, le patron de l'équipe de France est maître de son destin. S'il a envie d'aller au-delà du 31 décembre, il n'aura qu'à le demander à Noël Le Graët.

Samedi soir, DD a temporisé. Parce que cela n'était ni le lieu, ni le moment. Le Maroc attend les Bleus. Et, qui sait, encore mieux. Chaque jour suffit à sa peine. Badin, comme souvent, le sélectionneur a feint d'avoir oublié la question posée. Et puis, il a répondu. A sa façon. "J'ai la main, alors je déciderai'', a-t-il lancé à ses interlocuteurs. "Je serai là pour la demi-finale, après on verra. C'est très bien d'atteindre les objectifs fixés par son président", a-t-il ensuite conclu avec un léger rictus.

