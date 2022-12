France-Angleterre est déjà lancé. A la veille du quart de finale de la Coupe du monde 2022, le quotidien angais The Sun a projeté plusieurs visuels des joueurs stars des Three Lions sur des bâtiments du centre de Paris : Harry Kane, Phil Foden, Kyle Walker ou Jude Bellingham . Ces visuels ont été diffusés, non loin de la Tour Eiffel, avec des commentaires à la sauce: "Au revoir les Gaulois", "allez les rosbifs", "le roi Kyle" ou "bientôt de retour à la maison".