A en croire la presse anglaise, c'est comme si l'issue de France - Angleterre ne dépendait que du duel entre Kylian Mbappé et Kyle Walker. Le latéral anglais a étalé sa confiance mercredi devant les micros : le Parisien ne lui fait pas peur. "Bien sûr que le fait d'avoir joué contre lui déjà quelques fois va m'aider, a expliqué Walker. La dernière fois en Ligue des champions, je lui ai mené la vie dure. Je comprends ce que je dois faire pour l’arrêter. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais je ne me sous-estime pas."

Ce jeudi, en conférence presse, Youssouf Fofana lui a répondu, rappelant, au passage, que personne n'avait trouvé la formule magique pour contenir la bombe de Bondy, meilleur buteur de la Coupe du monde. "C'est tout à son honneur s'il sait comment stopper Kylian. Mais il y a 19 équipes en Ligue 1 et les autres en Ligue des champions qui attendent la solution. La vérité, elle est sur le terrain. On a tous confiance en Kylian."

Kyle Walker face à Kylian Mbappé en Ligue des champions Crédit: Getty Images

Kylian est calme et déterminé

Quant à savoir comment a réagi l'orgueilleux Parisien aux propos de Walker, Fofana, cette fois-ci, a décidé de ne rien révéler : "Kylian ne regarde pas la presse, désolé pour vous tous, s'est amusé le Monégasque. Il se concentre sur son match, sur ce que fait l'équipe et ce qu'il doit faire. Pas sur les joueurs qu'il doit affronter. Il est calme et déterminé." Pas question de monter en épingle le duel et comme Mbappé a décidé de ne pas parler pendant cette Coupe du monde, on s'en tiendra à la version de son jeune coéquipier.

