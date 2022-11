A vos marques, prêts... votez ! A la veille du match d'ouverture de la 22e édition de la Coupe du monde de football, notre jeu des pronostics est toujours ouvert pour ceux qui n'y ont pas encore participé . Qui va gagner le Mondial ? Qui voyez-vous en finale ? Jusqu'où vont aller les Bleus de Didier Deschamps ? Plusieurs questions, à vous de choisir les réponses. Entre amis, famille ou collègues, tout le monde peut participer, et ce même après le début de la compétition. Toutefois, aucun point ne sera distribué pour le premier tour après le premier match, donc il vous est conseillé de faire ça vite.

Mais depuis plusieurs jours, vous êtes déjà très nombreux à vous être pris au jeu des pronos pour la Coupe du monde. Pour 18,93% d'entre vous, une finale entre la France et le Brésil est la plus probable, devant France-Argentine (15,29%) et Argentine-Angleterre (7,48%) pour compléter le podium. Une potentielle finale entre les Bleus et l'Allemagne n'arrive "que" en 9e position (2,66%). Espagne-France ? 15e avec 1,37%. Très plebiscitée, l'Albiceleste de Lionel Messi sera la grande gagnante au Qatar selon vous (31,83%). Le Brésil (27,61%) arrive deuxième, loin devant la France (16,25%). L'Angleterre est quatrième (5,78%), avec le Portugal cinquième (5,31%) et l'Allemagne sixième (3,81%).

Mais avant la phase finale, place à celle des groupes. Si l'on en croit les premiers résultats, aucune "grande" nation ne prendra la porte. Dans la poule D, celle des Bleus, les résultats sont clairs. Selon les 7554 votants, Kylian Mbappé et ses coéquipiers devanceront le Danemark (2e), la Tunisie (3e) et l'Australie (4e). En ce qui concerne le groupe E, vous imaginez bien l'Allemagne (1re) finir devant l'Espagne (2e). Enfin, même sans Sadio Mané, vous voyez le Sénégal passer les poules, mais toutefois derrière les Pays-Bas.

Les résultats partiels

Qui va gagner le Mondial selon vous (top 10) ?

Argentine (31,83%)

Brésil (27,61%)

France (16,25%)

Angleterre (5,87%)

Portugal (5,31%)

Allemagne (3,81%)

Espagne (2,85%)

Belgique (1,93%)

Pays-Bas (1,4%)

Danemark (0,81%)

Quelle finale voyez-vous (top 10) ?

France-Brésil (18,93%)

Argentine-France (15,29%)

Argentine-Angleterre (7,48%)

Brésil-Angleterre (6,8%)

Portugal-Brésil (5,81%)

Brésil-Belgique (3,8%)

Argentine-Belgique (3,7%)

Allemagne-France (2,66%)

Argentine-Espagne (2,23%)

Argentine-Allemagne (2,03%)

Qui va passer les poules ?

Groupe A : Pays-Bas (1er), Sénégal (2e), Equateur (3e) et Qatar (4e)

Groupe B : Angleterre (1re), Etats-Unis (2e), Pays de Galles (3e) et Iran (4e)

Groupe C : Argentine (1re), Pologne (2e), Mexique (3e) et Arabie Saoudite (4e)

Groupe D : France (1re), Danemark (2e), Tunisie (3e) et Australie (4e)

Groupe E : Allemagne (1re), Espagne (2e), Japon (3e) et Costa Rica (4e)

Groupe F : Belgique (1re), Croatie (2e), Maroc (3e) et Canada (4e)

Groupe G : Brésil (1er), Suisse (2e), Serbie (3e) et Cameroun (4e)

Groupe H : Portugal (1er), Uruguay (2e), Ghana (3e) et Corée du Sud (4e)

