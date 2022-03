COMMENT CA MARCHE ?

Pour la première fois de l’histoire, un tirage au sort de la Coupe du monde va être effectué sans que l’on ne connaisse le plateau complet. Et pour cause, trois équipes n’ont pas validé leur ticket pour le grand rendez-vous de l’hiver 2022. Il reste encore trois barrages à disputer. Un dans la zone Europe, en raison de la guerre en Ukraine. Le Pays de Galles attend son adversaire en finale, ce sera l’Ukraine ou l’Ecosse. Les deux derniers sont intercontinentaux : la Nouvelle-Zélande doit défier le Costa Rica et le Pérou affrontera les Emirats Arabes unis ou l’Australie.

Le tirage ne sera pas intégral puisque les 32 participants sont répartis dans quatre chapeaux. Et une équipe de chaque chapeau sera placée dans l’un des huit groupes du premier tour. A noter que deux formations d’une même confédération ne peuvent s’affronter lors de la première phase, hormis les Européens qui sont treize sur la ligne de départ.

LES QUATRE CHAPEAUX

Têtes de série : Qatar (pays organisateur), Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal

Chapeau 2 : Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, Etats-Unis, Croatie

Chapeau 3 : Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie

Chapeau 4 : Cameroun, Canada, Equateur, Arabie saoudite, Ghana, Vainqueur de Pays de Galles - Ukraine ou Ecosse, Vainqueur de Nouvelle-Zélande - Costa Rica, Vainqueur de Pérou - Emirats arabes unis ou Australie

QUI VA PROCEDER AU TIRAGE ?

Huit groupes. Huit anciens joueurs ou sélectionneurs participeront au tirage au sort au Centre des expositions de Doha : Ali Daei (Iran), Bora Milutinović (Serbie/Mexique), Jay-Jay Okocha (Nigeria), Rabah Madjer (Algérie) Tim Cahill (Australie), Lothar Matthaus (Allemagne) et Cafu (Brésil). Les deux derniers nommés étaient respectivement capitaines des sélections sacrées en 1990 et 2002.

A QUOI PEUT S’ATTENDRE LA FRANCE ?

Tenante du titre et qualifiée pour sa 7e Coupe du monde de suite, la France de Didier Deschamps est tête de série, puisque 3e au classement FIFA. Elle peut s'attendre à tout, au pire, comme au meilleur, comme d'habitude. Avec le spectre allemand dans le deuxième chapeau. Déjà opposés aux quadruples champions du monde durant l’Euro et vainqueurs de leur duel à Munich (0-1), les Bleus retrouveraient une équipe qui leur avait stoppé au Brésil en quart de finale en 2014 (0-1). Un groupe avec France, Allemagne, Sénégal et Equateur aurait des allures de mauvais tirage pour les Tricolores. En revanche, un France, Etats-Unis, Tunisie et Arabie Saoudite ne serait pas forcément une mauvaise affaire.

QUEL SERAIT LE GROUPE DE LA MORT ?

L’Allemagne, toujours elle, se retrouvant dans le chapeau 2, il n’est pas impossible d’avoir un groupe à neuf Coupes du monde avec le Brésil et l’Allemagne. Ajoutez à cela le Sénégal et le vainqueur du dernier barrage européen et vous auriez un sacré groupe.

Ces 5 équipes qui peuvent redouter le tirage

COMMENT SUIVRE LE TIRAGE ?

Sur Eurosport.fr ! Martin Mosnier et Maxime Dupuis s’associent à Rivenzi pour vous faire vivre le tirage au sort, dès 17 heures. L’avant, le direct et le débrief seront à suivre sur notre site en direct vidéo.

LES STADES DU MONDIAL

