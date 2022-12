Upamecano vs Konaté : qualité installée vs opiniâtreté

Il est l'excellente surprise de cette Coupe du monde. Dayot Upamecano s'est installé dans un axe gauche qui ressemblait à un talon d'Achille de l'équipe de France avant le coup d'envoi de la Coupe du monde. Parce que le Bavarois avait constamment inquiété lors de ses sept premières sélections. Et puis, dès l'Australie, et sans Raphaël Varane, il revêt le costume du patron, n'hésitant pas à prendre ses responsabilités à la relance. Ce dont Didier Deschamps s'était félicité mardi matin, lui qui avait "insisté".

Un mal de gorge l'avait privé d'entraînement lundi. Il ne lui a pas permis de sortir de la salle, mardi. Ce qui est problématique. Si les joueurs ont pris le rythme de la compétition et que la fréquence soutenue des rencontres peut compenser, deux jours sans vraie séance laissent penser que le joueur est, à cette heure au moins, diminué. En cas d'absence, il serait remplacé par celui qu'on imaginait à son poste en début de compétition, Ibrahima Konaté. Le défenseur de Liverpool, titulaire dans l'axe droit face à l'Australie, puis à gauche face à la Tunisie, a signé deux prestations de qualité. Notamment face à la Tunisie où les Bleus prenaient l'eau. Où Raphaël Varane n'était guère en verve. S'il devait jouer face au Maroc, on aurait quelques certitudes, au moins.

Rabiot vs Fofana : Régularité vs fébrilité

Incertain parce que malade, Adrien Rabiot s'est imposé en quatre matches comme le nouveau guerrier de l'équipe de France. Impeccable dans le combat, le Turinois est l'une des grandes révélations du tournoi même s'il avait déjà montré l'étendu de son talent en sélection. La vraie nouveauté réside dans sa grande régularité et les trois du milieu se sont parfaitement réparti les rôles. Rabiot est devenu, depuis les forfaits de Kanté et Pogba, le point d'équilibre de cette équipe de France.

Sa défection placerait le milieu français dans un grand inconfort. D'autant que, malgré deux premières sélections très encourageantes en septembre, Youssouf Fofana s'est montré très fébrile dans cette Coupe du monde. Il est resté neutre lors de ses entrées en jeu face à l'Australie, le Danemark et la Pologne mais il est le principal responsable de la défaite face à la Tunisie. Son ballon perdu et son manque d'engagement sur le but de Wahbi Khazri prouvent qu'il a encore de nombreuses étapes à franchir avant de prétendre au plus haut niveau international. Et face à Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi, le défi sera grand.

