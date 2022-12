C'est une curiosité qui n'a pas échappé aux téléspectateurs. Mais qui avait échappé au premier intéressé et au corps arbitral qui, habituellement, vérifie ces petites choses-là avant le coup d'envoi. Eh bien non, Jules Koundé est passé entre les mailles et a pu pénétrer sur le terrain, ainsi disputer une bonne partie du huitième de finale de la Coupe du monde face à la Pologne, avec deux chaînes autour du cou. Il a fallu attendre assez longtemps, et les abords de la mi-temps, pour que le Barcelonais soit forcé de la retirer.

Ad

Cette péripétie est remontée aux oreilles de Didier Deschamps, qui n'a guère apprécié. Parce que les détails, ça compte et le sélectionneur aime que rien ne soit laissé au hasard. Il a donc dit ce qu'il pensait de l'oubli de son arrière latéral. Visiblement agacé, le sélectionneur national a dit à propos de son joueur, déjà menacé par un carton jaune : "Jules a eu de la chance qu'il ne soit pas en face de moi, autrement… Une chaîne, ce n'est pas autorisé sur un terrain de football. Il devrait le savoir et il le sait. On ne joue pas avec une montre, ou des lunettes de soleil. Jules n'avait pas à avoir ça autour de son cou." Gageons qu'il n'oubliera pas la prochaine fois.

Coupe du monde Mbappé en mission : "Je suis venu pour gagner la Coupe du monde" IL Y A 14 MINUTES

Suivez une année de sport en vous abonnant à Eurosport ! Crédit: Getty Images

Coupe du monde L'antisèche : Le monde peut trembler IL Y A 2 HEURES