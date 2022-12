Dans le naufrage polonais face à l'Argentine (0-2) mercredi soir, Wojciech Szczesny a été le seul à surnager. En arrêtant notamment le penalty de Lionel Messi à la fin de la première mi-temps, le gardien de la Juventus Turin a permis à son pays de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les hommes de Czesław Michniewicz affronteront la France dimanche et ne partiront pas favoris. Mais Wojciech Szczesny a sa petite idée pour contrecarrer les plans de Kylian Mbappé, l'un des principaux atouts offensifs des champions du monde en titre.

"Ils sont largement favoris, c’est l’une des meilleures équipes du monde, mais on fera de notre mieux pour essayer de passer ce tour, a souligné l'ancien gardien de but d'Arsenal en zone mixte. Quelle est la clé pour stopper Kylian Mbappé ? Moi-même", a lâché le portier de 32 ans, qui a joué les trois premiers matches de sa sélection depuis le début du Mondial (contre le Mexique, 0-0 - face à l'Arabie Saoudite, 2-0 - et donc l'Argentine).

Wojciech Szczesny et Kylian Mbappé se sont déjà affrontés il y a exactement 28 jours. C'était lors de la sixième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, Juventus-PSG (1-2), et le Parisien avait trouvé le chemin des filets après 13 minutes . Une frappe puissante de l'extérieur de la surface sur laquelle Wojciech Szczesny n'avait rien pu faire.

