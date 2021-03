Rafael Toloi a été appelé pour la toute première fois avec l'Italie. Le défenseur de l'Atalanta Bergame, né au Brésil et dont le père vient d'obtenir la nationalité italienne, a obtenu le feu vert de la FIFA pour jouer avec la Squadra Azzurra. Rafael Toloi (30 ans), qui a seulement joué en sélections de jeunes brésiliens, évolue avec le quart de finaliste de la Ligue des champions 2020 depuis six ans, et il a été promu capitaine depuis le départ en janvier de l'Argentin Alejandro Gomez. L'autre nouveau de la liste est le milieu de La Spezia Matteo Ricci. Pour le reste, la liste ne comporte pas de surprises avec notamment les Parisiens Florenzi, Verratti et Kean.

Roberto Mancini a appelé 38 joueurs pour les matches contre l'Irlande du Nord (25 mars à Parme), la Bulgarie (28 mars à Sofia) et la Lituanie (31 mars à Vilnius). Ceux de l'Inter (Barella, Bastoni, Sensi) sont toutefois pour le moment retenus à Milan par les autorités sanitaires en raison de cas groupés de Covid-19 chez les Nerazzurri. Le rassemblement est prévu à partir de dimanche au centre technique de Coverciano, à Florence.

Les 38 convoqués de l'Italie

Gardiens : Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Torino)

Défenseurs : Francesco Acerbi (Lazio Rome), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio Rome), Gianluca Mancini (AS Rome), Leonardo Spinazzola (AS Rome), Rafael Toloi (Atalanta Bergame)

Milieux de terrain : Nicolò Barella (Inter Milan), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (AS Rome), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Matteo Pessina (Atalanta Bergame), Matteo Ricci (Spezia), Stefano Sensi (Inter Milan), Roberto Soriano (Bologne), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaquants : Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (AS Rome), Vincenzo Grifo (Fribourg), Ciro Immobile (Lazio Rome), Lorenzo Insigne (Naples), Moise Kean (Paris Saint Germain)

