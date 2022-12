Le jeu : On a attendu (comme eux)

On attendait le onze classique des Bleus. On l'a eu. Depuis le début de la semaine, on avait eu tendance à réduire ce choc à une opposition entre deux hommes dans un couloir, le gauche. A tort. Parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose entre Mbappé et Walker. Parce qu'on a eu l'impression, aussi, de vivre un long round d'observation après le coup d'envoi. Et puis, Aurélien Tchouaméni est sorti de sa boîte. Sa praline du droit a mis les Bleus en position favorable mais en situation attentiste, façon 2018. Moins solides qu'il y a quatre ans, les hommes de DD ont été punis pour avoir oublié d'enfoncer les Anglais. Et on a fini par se demander s'ils pourraient s'en sortir. C'est arrivé, sur un coup de patte de Grizou pour Giroud. Le reste, c'est de la littérature.

Les joueurs : Griezmann - Lloris, les patrons

Bousculés comme rarement par des Anglais coriaces, les Bleus ont pu compter sur un grand Hugo Lloris et un Antoine Griezmann de plus en plus grand. Le soir de sa 143e sélection, le portier a sorti une ribambelle d'arrêts et Grizou a régné sur le milieu. Théo Hernandez a souffert, Kylian Mbappé a traversé la soirée comme une ombre mais l'équipe de France s'en est sortie avec ses tripes.

Le facteur X : Le poids de l'histoire

Harry Kane aurait pu faire d'une pierre deux coups. Il aurait dû. Après avoir égalisé sur penalty et avoir égalé Wayne Rooney (53 buts en sélections), le buteur de Tottenham a eu l'occasion de passer devant, de changer le destin de l'Angleterre et de remettre les siens à hauteur des Bleus. Et puis, face à son pote Hugo Lloris, son deuxième penalty de la soirée s'est envolé dans les nuages du stade Al Bayt. Puni. Doublement.

Le tweet : Eh oui...

La décla : Didier Deschamps (équipe de France)

"C'est magnifique de pouvoir accéder encore au dernier carré. On a envie de suspendre un peu le temps. Ce soir, on va savourer, il y a de la qualité dans cette équipe, mais il y aussi un mental et un état d'esprit. On est peut-être un peu heureux, mais c'est nous qui leur donnons les munitions avec ces deux penalties mais c'est avec les coeurs et les tripes qu'on a tenu ce petit but d'avance."

La question : Mais comment s'en sont-ils encore sortis ?

Les Bleus ont gagné un match qu'ils auraient pu perdre. Et, pendant un bout de temps, on s'est dit que cela n'aurait pas forcément été immérité. Parce qu'ils ont longtemps refusé le combat et se sont reposés sur leurs vieux acquis de 2018, sans en avoir véritablement les moyens. Face à des Anglais qui avaient plus peur de perdre que le désir de scalper les champions du monde, ils ont fini par s'en sortir. On ne va pas lâcher de grands discours et livrer une analyse tactique qui ne serait, de toute manière, pas révélatrice de ce que l'on a vu sur le pré, samedi soir.

D'ailleurs, un match de football ne ressemble jamais (ou rarement) à ce qu'on attend de lui. On imaginait du feu sur les côtés, des transitions et des buts. On a eu des buts, trois, mais pas beaucoup de feu le long de la craie, parce que Mbappé a longtemps tourné autour de Walker, parce Dembélé n'a pas beaucoup plus poussé, et on a finalement vu un match disputé avec le frein à main, dont les champions du monde sont sortis victorieux.

On aurait presque envie de parler de force de l'habitude, symbolisée par le deuxième but, amené à Olivier Giroud sur un plateau par son vieux compère Antoine Griezmann. Griezmann – Giroud, comme en 2016. Six ans après, quand le bateau tangue, quand l'étoile Mbappé est dans un jour sans, Didier Deschamps sait qu'il peut compter sur ses vieux internationaux, ses grognards. Des vieux, des jeunes, du talent, de la gnac, de l'expérience : cette équipe possède une boîte à outils incomparable. Et, jusqu'ici, il y en a toujours un qui fonctionne.

