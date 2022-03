Il tire son inspiration de la culture, de l'architecture, des bateaux traditionnels et du drapeau du Qatar", note la marque aux trois bandes dans un communiqué. La révélation du ballon qui sera utilisé lors du Mondial est toujours un moment particulier. Ce mercredi, à deux jours du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar , Adidas a présenté Al Rihla, le ballon officiel du prochain Mondial. Pour le concevoir, la firme allemande s'est inspirée du pays hôte du Mondial. "", note la marque aux trois bandes dans un communiqué.

Al Rihla est à ce jour le plus rapide des ballons officiels de la Coupe du monde

Outre son style multicolore, Al Rihla se déplacera très rapidement dans l'air comme l'a souligné Adidas. "Le football est de plus en plus rapide, et cette évolution rend la précision et la stabilité en l'air extrêmement importantes. De par sa conception, ce nouveau ballon conserve bien plus longtemps sa vitesse dans l'air, affirme Franziska Löffelmann, directrice Conception-Football Graphics et Hardwear d'Adidas. Al Rihla est à ce jour le plus rapide des ballons officiels de la Coupe du monde." Les gardiens sont prévenus à huit mois du Mondial.

