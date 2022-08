Ad

Si les logos Nike et de l'équipe de France sont dorés, on retrouve deux tons bleus : du foncé sur la partie intérieure et du clair sur la partie supérieure. Par ailleurs, la bande horizontale rouge, présente sur le dernier maillot (2020-2022), a disparu. Enfin, les deux étoiles, représentant les sacres de 1998 et 2018, seront brodés au-dessus du coq.

Equipe de France Le Graët prévient Deschamps : "Si le Mondial est moyen, il y aura discussion" 11/08/2022 À 07:16

Equipe de France Deschamps met en garde Zidane : "La place n'est pas libre" 08/08/2022 À 07:08