" Puis en décembre, la capacité a été portée à 30%, un pourcentage qui a été gardé pour la Coupe du monde des clubs et nous espérons arriver ensuite à la Coupe du monde 2022 avec une capacité de 100 %", a-t-il ajouté. Le Qatar accueille actuellement la Coupe du monde des clubs alors que le pays connaît une hausse des cas d'infection et des admissions à l'hôpital. Les nouveaux cas de la semaine dernière ont augmenté d'un cinquième par rapport à ceux de la semaine précédente, tandis que les admissions à l'hôpital dues au Covid-19 ont progressé de 85% au cours du mois dernier, a déclaré le ministère de la Santé.

"Il y a une confiance dans les mesures qui sont prises dans les stades et le réseau de métro et dans les entrées et les sorties des stades pour préserver la sécurité de chacun, a toutefois assuré Yasser al-Jamal. Les rencontres de la Coupe du monde des clubs se déroulent dans deux stades qui accueilleront des matchs du Mondial l'année prochaine. Le Qatar a jusqu'à présent inauguré trois nouveaux stades et ouvert un site rénové. Quatre autres doivent encore être achevés.