20e : France - Suisse 5-2





2014 – Premier tour

Une leçon. Pour la première fois de son histoire, la France mène 5-0 dans un match de Coupe du monde et encore, Benzema rate un penalty. Ce jour-là, les Bleus signent le match de poules le plus accompli de leur histoire face à la 6e nation FIFA du moment. Un vrai match référence qui aide à un peu plus encore enterrer les démons de Knysna.

19e : France - RFA 0-2





1986 - Demi-finale

Quatre ans après le sommet de Séville, la désillusion de Guadalajara. Les hommes d'Henri Michel ont encore le Brésil dans les pattes et dans les têtes. Et, d'émotion, il n'y aura pas. Parce que Joël Bats, incroyable en quart, commence par se trouer sur un coup franc d'Andreas Brehme. Michel Platini, diminué, ne pèse pas. Le deuxième but signé Rudi Völler en toute fin de match est anecdotique. La génération Platini avait mis l'Europe à ses pieds, elle ne mettra jamais le monde dans sa poche.

Michel Platini bute sur Harald Schumacher et la R.F.A en 1/2 finale de la Coupe du monde 1986 Crédit: Imago

18e : France - Mexique 4-1





1930 - Premier tour

A jamais le premier. A jamais le premier match des Bleus en Coupe du monde. A jamais leur première victoire. Et, enfin, Lucien Laurent premier buteur de l'histoire des phases finales de Coupe du monde. Le Français a frappé à la 19e minute de jeu d'une belle volée et, pour l'anecdote, sous la neige. La France était lancée. La Coupe du monde, aussi.

17e : France - RFA 6-3





1958 - Troisième place

Treize ans après la fin de la deuxième guerre mondiale, ce France - RFA n'est pas qu'un match de football. Il est aussi un symbole. Et une forme d'accomplissement (sportif) puisque pour la première fois, les Tricolores terminent sur le podium d'une Coupe du monde. En battant les champions du monde en titre, rien que ça. Ce match, c'est aussi le fantastique point final de l'épopée de Just Fontaine. Déjà auteur de 9 buts, l'attaquant rémois va en ajouter 4 et porter son compteur à 13. Aujourd'hui encore, personne n'a fait mieux que "Justo".

Just Fontaine porté en triomphe par le clan tricolore Crédit: AFP

16e : France - Brésil 2-5





1958 - Demi-finale

Le premier grand frisson de l'histoire des Bleus. Le premier grand espoir de décrocher le Graal. Et une demi-finale qui s'est transformée en crève-cœur. Que serait-il advenu si Jonquet ne s'était pas brisé le péroné à l'heure de jeu ? Le score était nul (1-1) et les Bleus n'auraient pas fini à dix. On ne refait pas l'histoire et, au final, ce jour était celui de l'avènement d'une future légende, Pelé. Du haut de ses 17 ans, le Brésilien n'a pas fait de détail : un triplé et une sacrée première ligne sur son CV.

15e : France - Portugal 1-0





2006 - Demi-finale

Cette fois, pas de chef-d'œuvre. Après avoir donné la leçon au Brésil au tour précédent, Zinédine Zidane fait moins d'étincelles au moment de retrouver le Portugal de son ancien coéquipier et ami, Luis Figo. Mais il est encore décisif. Le numéro 10 des Bleus se charge de transformer le penalty obtenu par Thierry Henry. Ce but permet à l'équipe de France, dominée mais pas franchement mise en danger, de s'ouvrir les portes d'une deuxième finale en huit ans.

Thierry Henry et Zinédine Zidane sous le maillot de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2006. Crédit: Imago

14e : France - Paraguay 1-0 (beo)





1998 - Huitième de finale

Les Bleus seraient-ils devenus champions du monde s'ils avaient dû jouer une séance de tirs au but face à José Luis Chilavert ? On ne le saura jamais. Mais tout un pays sera à jamais reconnaissant envers Laurent Blanc, auteur du premier but en or de l'histoire de l'équipe de France et de la Coupe du monde. Au milieu d'une équipe paraguayenne à terre, il n'aura jamais aussi bien porté son surnom de "Président"...

13e : France - Sénégal 0-1





2002 - Premier tour

Championne du monde et d'Europe en titre, l'équipe de France, qui comptait le meilleur buteur de D1 (Cissé), de Premier League (Henry) et de Serie A (Trezeguet) dans ses rangs, devait se balader en phase de poules du Mondial 2002. C'était écrit... Et puis patatras lors du match d'ouverture face au Sénégal. Papa Bouba Diop met les Bleus à terre. Simple accident ? Le début de la fin et l'une des plus grandes surprises de l'histoire des Bleus.

Papa Bouba Diop, buteur pour le Sénégal face aux Bleus en 2002 Crédit: Getty Images

12e : France - Mexique 0-2





2010 - Premier tour

Le seul match de l'histoire des Bleus en Coupe du monde qui est resté dans les annales pour ce qu'il s'est passé à la mi-temps, exclusivement. Parce que sur le terrain, il faut bien le dire, ce fut morne plaine. A la pause, Nicolas Anelka y est allé de ses mots doux à l'encontre de Raymond Domenech. L'insulte et la défaite ont définitivement propulsé les Bleus dans l'abîme. Trois jours après, de retour à Knysna, sans Anelka, renvoyé à Paris, les joueurs de l'équipe de France se mettaient en grève.

11e : France - Belgique 1-0





2018 - Demi-finale

Un combat incroyable entre deux voisins. D'un côté, l'équipe sans doute la plus talentueuse du tournoi avec un Eden Hazard virevoltant, de l'autre une machine collective qui trouve ici son match référence. Disciplinés et plus matures que jamais, les Bleus, menés par un immense Raphaël Varane, signent un chef d'œuvre de maîtrise face à des Belges sans solution. Chacun dépasse ses fonctions : Giroud joue quasiment milieu de terrain défensif et Umtiti casse la démarche pour offrir sa troisième finale de Coupe du monde à la France. Jamais cette équipe n'aura autant ressemblé à son sélectionneur.

Suite et fin du classement mardi...

