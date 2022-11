30e : France - Belgique 3-1





1938 - Huitième de finale

La première qualification dans un match à élimination directe, la voilà. Sa Coupe du monde, la France ne l'aborde pas avec un statut de favorite, loin de là. Mais les Bleus de Mattler, qui dispute là son troisième Mondial, se doivent de passer l'obstacle belge. Veinante et Nicolas mettent les Bleus sur de bons rails en marquant à la 11e et 19e minute de jeu. Nicolas ira de son doublé (69e), permettant aux Français de reprendre leurs distances après la réduction du score de Isemborghs (38e).

29e : France - Paraguay 7-3





1958 - Premier tour

Une entame de tournoi ne dessine pas toujours la suite de l'aventure. Mais celle-ci, réalisée par les Bleus, fut terriblement prometteuse. Sur la route d'une première demie planétaire, les Bleus allaient rouler sur le Paraguay après un premier acte accroché. L'homme du match ? Just Fontaine, déjà. L'attaquant signait alors son premier triplé du Mondial. Pas le dernier. L'escouade d'Albert Batteux était partie pour vivre une aventure d'exception.

28e : France - Uruguay 2-0





2018 - Quart de finale

Après la folie du 8e de finale face à l'Argentine, la France est beaucoup plus rationnelle face à l'Uruguay. Les Bleus de Deschamps trouvent peu à peu leur ADN : une équipe dense et très difficile à bouger. Une tête de Raphaël Varane et un but heureux d'Antoine Griezmann ponctuent une après-midi où les futurs champions du monde n'ont jamais vraiment tremblé. Sauf sur un coup franc en fin de première période mais une double parade divine d'Hugo Lloris, son plus bel accomplissement en sélection, les a protégés d'un retour sud-américain.

Hugo Lloris, auteur d'une parade sublime face à l'Uruguay en quart de finale de la Coupe du monde. Crédit: Getty Images

27e : France - Allemagne : 0-1





2014 - Quart de finale

Ils n'étaient pas encore prêts, pourtant l'illusion a duré 90 minutes. France - Allemagne en quart de finale de la Coupe du monde : les légendes se sont entrechoquées dans cette après-midi suffocante à Rio. La rencontre a manqué d'émotions pour figurer plus haut dans ce classement et la force tranquille de l'Allemagne, symbolisée par ce duel remporté par Mats Hummels devant Raphaël Varane, a fini par triompher. Les Allemands seront champions du monde, les Bleus, eux, ont donné rendez-vous en 2018 et, cette fois, ils ne le rateront pas.

26e : France - Irlande du nord 4-0





1958 - Quart de finale

L'Irlande du Nord n'était pas censée être là, sur la route des Bleus. En quart de finale du Mondial suédois, Raymond Kopa et ses coéquipiers s'attendaient plutôt à défier la Tchécoslovaquie. Raté. Mais les Tricolores en ont profité après une première période passée à tâtonner. A l'arrivée, une victoire 4-0 avec, devinez quoi, un doublé d'un certain Just Fontaine. Les Bleus en demi-finale de la Coupe du monde. Première historique.

25e : France - Tchécoslovaquie 1-1





1982 - Premier tour

Sur la route de Séville, un frisson. Immense. Et une tête dure, celle d'un gamin nommé Manuel Amoros. A un but près, les Bleus étaient dehors. Morts de trouille, alors qu'ils mènent 1-0, les joueurs d'Hidalgo voient Panenka égaliser sur un penalty litigieux. Ils vont voir, aussi, Bicovsky à deux doigts de les renvoyer à Paris à la toute dernière minute de jeu. Mais c'était sans compter sur la tête dure du gamin Amoros... Heureusement qu'il était là.

Michel Hidalgo pendant la Coupe du monde 1982. Crédit: Getty Images

24e : France - Togo 2-0





2006 - Premier tour

Le match fondateur de l'épopée inachevée de 2006. Les Bleus, privés de Zidane, suspendu, sont dans l'obligation de gagner après une entrée de tournoi très poussive (deux nuls). Quatre ans après 2002, le spectre du fiasco est dans toutes les têtes. Tenue en échec, la France retient son souffle. Mais Patrick Vieira va livrer un de ses plus grands matches en équipe de France pour la délivrer. Un but, une passe décisive pour Henry et voilà la bande à Raymond Domenech en 8es. Mais quelle frousse !

23e : France - Italie 2-0





1986 - Huitième de finale

Le "MichelPlatinico". Platini face à l'Italie, il y aurait tant à écrire, tant à dire, tant à raconter. Au final, il n'y a pas eu d'histoire. Face aux Transalpins, champions du monde en titre, le numéro 10 de l'équipe de France...et de la Juventus va commencer par ouvrir le score d'une malicieuse pichenette du droit (15e). Yannick Stopyra lui emboîtera le pas à la suite d'une action initiée par Jean Tigana (57e). Pas d'émotion. Ni le temps de trembler.

22e : France - Afrique du Sud 3-0





1998 - Premier tour

Pour lancer son Mondial, la France reçoit l'Afrique du Sud au Vélodrome. Malgré le mistral et la menace d'un report, les Bleus ouvrent le score avant la pause grâce à Christophe Dugarry, sorti du banc neuf minutes plus tôt. Tout un symbole : le joueur marseillais, au même titre que l'équipe de France, avait été la cible de critiques avant le Mondial. Youri Djorkaeff, bien aidé par Pierre Issa, et Thierry Henry parachèvent le succès des Bleus en seconde période (3-0). Voilà la bande à Jacquet parfaitement lancée.

Zinedine Zidane lors de France - Afrique du Sud lors de la Coupe du monde le 12 juin 1998 à Marseille Crédit: Getty Images

21e : France - Danemark 0-2





2002 - Premier tour

Gagner par deux buts d'écart : voici la mission proposée aux Bleus de Lemerre face au Danemark après deux prestations ratées contre le Sénégal (0-1) et l'Uruguay (0-0). Toute la France du foot y croit, surtout que Zinédine Zidane est de retour après sa blessure à la cuisse gauche, contractée face à la Corée du Sud en amical. Mais rien ne se passe comme prévu : ZZ est transparent et les Danois sont cliniques devant le but (0-2). Surprise : le tenant est au tapis. Un gadin historique.

