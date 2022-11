C'est aujourd'hui, mercredi 9 novembre 2022 lors du journal télévisé de TF1 à 20 heures, que démarre véritablement l'aventure. Tout ne se joue pas deux semaines avant le match face à l'Australie mais si Didier Deschamps se trompe dans le casting, le film a quelques raisons de virer au nanar. Le chef d'œuvre de 2018 prend racine dans la composition d'un groupe et d'une force collective supérieure à celle des autres nations. La liste est donc la première pierre d'un succès ou d'un gadin. Le moment est charnière et, si la principale interrogation porte sur la présence ou non d'Olivier Giroud, les enjeux, capitaux ou annexes, sont nombreux.

Une surprise ? Quelle surprise ?

Fidèle à sa ligne de conduite, Didier Deschamps, pour sa cinquième liste d'avant tournoi, ne devrait pas réserver de surprise de dernière minute. Seule la présence de Karim Benzema pour le dernier Euro avait agi comme un inattendu revirement de situation. Pour le reste, le sélectionneur fait toujours confiance aux hommes qu'il connaît. Difficile donc d'envisager un changement drastique de cap même si la possibilité d'élargir la liste à 24, 25 ou 26 noms élargit mécaniquement le champ des possibles. Les défections au milieu de terrain de Paul Pogba et N'Golo Kanté vont l'obliger à puiser dans des profondeurs peut-être encore inexplorées. Et si un inconnu du groupe devait surgir, ce serait sûrement dans ce secteur. Manu Koné de Möchengladbach a le profil mais la cote est élevée.

Qui sera dans la liste de Deschamps ? Crédit: Quentin Guichard

Kimpembe, Maignan, Varane : in ou out ?

Les Bleus n'ont pas été épargnés par les blessures depuis plusieurs mois et les voilà d'ores et déjà orphelins de leurs deux meilleurs milieux : N'Golo Kanté et Paul Pogba. Raphaël Varane, lui, devrait bien tenir sa place, ce qui n'a rien d'un détail quand la France se cherche des patrons. Deux grandes interrogations planent sur la liste : Mike Maignan, qui a rechuté de sa blessure au mollet, n'a plus joué depuis le 22 septembre. Sera-t-il apte ? La question doit hanter les nuits de Steve Mandanda dont la présence dans le groupe dépend de celle du portier de l'AC Milan. L'autre inquiétude concerne Presnel Kimpembe, qui souffre du tendon d'Achille après avoir contracté une blessure aux ischios. Si le Parisien n'est pas à 100%, Benoît Badiashile, convaincant en septembre, pourrait être de la partie.

Raphael Varane. Crédit: Getty Images

Le système en question ?

La liste dépend du système et les hommes ne seront pas les mêmes si Didier Deschamps porte son choix sur le 4-3-3 ou sur le 3-5-2. Un homme est nettement en balance : Jonathan Clauss. Son apport est évidemment si la France joue avec des pistons, beaucoup moins si elle s'en passe. Bonne nouvelle pour lui, la probable présence de Raphaël Varane devrait maintenir le sélectionneur dans ses convictions. Si la France joue à trois défenseurs centraux, elle aura besoin de plus d'individus dans ce secteur. William Saliba semble assuré de figurer dans le groupe, Dayot Upamecano ou Ibrahima Konaté gardent espoir surtout si la liste s'allonge au-delà de 23 noms.

Jonathan Clauss après avoir disputé ses premières minutes avec l'équipe de France, le 25 mars 2022 face à la Côte d'Ivoire Crédit: Getty Images

Quelle doublure pour Théo Hernandez ?

Si peu de postes sont sujets à débat, celui de la doublure au poste de piston gauche conserve une immense part d'incertitudes entre deux hommes. D'un côté Lucas Digne, valeur sûre du groupe depuis des années, buteur ce week-end et, visiblement, en jambes. De l'autre, Ferland Mendy, appelé en septembre, titulaire indiscutable dans le meilleur club du monde (Real Madrid), capable de couvrir les postes à droite et gauche mais qui n'a jamais vraiment convaincu chez les Bleus. Le match est extrêmement serré et constitue l'un des rares points chauds de la liste.

Lucas Digne lors de France - Ukraine Crédit: Getty Images

Quel casting au milieu ?

Les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté ouvrent des places dans l'entrejeu. Il paraît aujourd'hui évident qu'Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Youssouf Fofana, à la faveur d'un mois de septembre canon en sélection, seront du voyage. Derrière, il reste deux places. Toujours appelé depuis un an, Mattéo Guendouzi a de l'avance sur la concurrence mais n'est sûr de rien. Reste une place à attribuer entre un Eduardo Camavinga décevant en Bleu et au Real cette saison, un Jordan Veretout aux limites plus flagrantes, un Tanguy Ndombélé sur le retour à Naples ou d'une potentielle surprise. Les jeux sont ouverts.

Camavinga lors des hymnes avant France - Autriche Crédit: Getty Images

Giroud or not Giroud ?

C'est la question centrale, celle qui agite les débats depuis des jours, des semaines et même des mois. Parce qu'Olivier Giroud n'a jamais semblé aussi fort en club et que, paradoxalement, sa place dans la liste n'a jamais semblé aussi fragile avant un grand tournoi depuis qu'il est chez les Bleus. On ne répétera pas ici tous ses accomplissements puisqu'il pourrait ne pas peser bien lourd si Didier Deschamps estime que l'avant-centre de l'AC Milan ne peut pas se fondre dans la peau d'un remplaçant.

En 2022, il fut absent de toutes les listes où Karim Benzema figurait. Le Madrilène, malgré des alertes, sera au Qatar. Est-ce à dire qu'il faudra faire sans le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus ? Le raisonnement se tient mais la fragilité physique du Ballon d'Or pourrait pousser DD à revoir ses plans. Aujourd'hui, aucun attaquant français n'arrive à la cheville de Giroud pour suppléer Benzema. S'en passer serait prendre un risque majuscule auquel Deschamps ne survivrait pas en cas de mauvais tournoi. L'emmener signifierait sacrifier Ousmane Dembélé. Sauf si DD embarque 24 hommes avec lui...

Olivier Giroud sera-t-il dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde ? Crédit: Quentin Guichard

