Le suspense est bientôt levé. Alors que le Coupe du monde approche à grands pas, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps va bientôt révéler la liste des joueurs convoqués pour le grand rendez-vous de la saison.

Quand sera dévoilée la liste des 23 (ou 26) joueurs pour la Coupe du monde 2022 ?

Ad

Le sélectionneur Didier Deschamps dévoilera sa liste de 23 (ou 26 joueurs) pour la Coupe du monde le mercredi 9 novembre, à partir de 20h.

Coupe du monde "Peu d'espoir" de revoir Lukaku avant le Mondial IL Y A 16 HEURES

Comme lors de l'Euro 2020, chaque sélection a la possibilité de convoquer 26 joueurs, soit 3 de plus qu'habituellement. Dans un entretien accordé à Brut au mois d'octobre, le boss des Bleus avait, une nouvelle fois, laissé planer le doute sur le nombre de convoqués notamment en raison des blessures et des états de forme.

Comment regarder le dévoilement de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022 en direct vidéo ?

Comme lors de chaque grand rendez-vous, le dévoilement de la liste sera à suivre dans le journal de 20h de Gilles Bouleau sur TF1.

Vous retrouverez toutes les réactions, les analyses et toute l'actualité de l'équipe de France à la Coupe du monde 2022 sur Eurosport.fr et l'application Eurosport.

Qui sont les Bleus qui ne participeront pas à la Coupe du monde 2022 ?

Si la liste de Didier Deschamps devrait comporter son lot d'habitués (Mbappé, Griezmann, Lloris ou encore Benzema) et de potentielles surprises, plusieurs cadres manqueront à l'appel pour le grand rendez-vous.

Parmi les grands absents, Paul Pogba et N'Golo Kanté ont d'ores et déjà déclaré forfait pour la compétition. Le gardien de l'AC Milan Mike Maignan est lui très, très incertain et devrait aussi manquer à l'appel.

Coupe du monde Chilwell déclare forfait pour le Mondial IL Y A 19 HEURES