Finalement, Olivier Giroud va vivre sa sixième compétition internationale consécutive avec les Bleus. Didier Deschamps a fini par se rendre à l'évidence. Il ne pouvait pas se passer du meilleur attaquant français derrière le trio de titulaires (Karim Benzema, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé). Le fossé énorme entre lui et les autres postulants a eu raison des crispations du sélectionneur autour de son cas et sur ses interrogations quant à la faculté du Milanais à passer un mois de compétition sur le banc de touche.

Depuis le dernier Euro, Giroud n'avait jamais côtoyé Karim Benzema à Clairefontaine et sa présence dans les listes ne dépendait que du bulletin de santé du Madrilène. Le Milanais était revenu chez les champions du monde en mars et septembre quand Benzema ne pouvait pas tenir sa place. Mais cette fois, Deschamps a revu sa règle de conduite.

Olivier Giroud fait partie de la liste des Bleus au Qatar au contraire de Jonathan Clauss Crédit: Getty Images

Pourquoi Deschamps a-t-il changé d'avis ?

"J'ai une position par rapport à Olivier et il la connaît, a commenté le sélectionneur. La situation a évolué bien évidemment. C'est mieux pour l'équipe de France qu'il soit avec nous." Pourquoi Didier Deschamps a-t-il changé d'avis lors de la dernière ligne droite quand il a toujours semblé repousser cette hypothèse depuis un an ? La première raison tient évidemment dans l'état de forme d'Olivier Giroud qui a fini par le rendre incontournable. L'ancien Gunner vit peut-être sa meilleure période en club.

Olivier Giroud sera-t-il dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde ? Crédit: Quentin Guichard

La semaine dernière, en Ligue des champions, il cumulait deux buts et autant de passes décisives face à Salzbourg, trois jours avant d'offrir la victoire Milan en Serie A d'une reprise acrobatique exceptionnelle. Ajoutez-y ses trois buts en seulement quatre sélections depuis mars et on comprend pourquoi Giroud a pris le dessus sur une concurrence bien moins tranchante (Ben Yedder, Kolo Muani).

Deschamps : "Je lui fais confiance sur et en dehors du terrain"

Même si Deschamps s'en défend : "Les buts, oui... Depuis le rassemblement de septembre, il n'a pas été le plus performant, a-t-il rappelé. C'est acté depuis un bon moment. Je lui fais confiance. Sur le terrain. En dehors du terrain." Une dernière phrase comme pour acter que ses réticences assumées durant des mois à l'égard du deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus sont aujourd'hui levées.

En creux, le sélectionneur assure aussi que les doutes sur la santé de Karim Benzema, qui n'a plus débuté un match depuis le 19 mars, n'ont eu aucune influence sur sa décision d'emmener Giroud au Qatar alors que, depuis des mois, tout indiquait que la présence du premier induisait l'absence du second.

Olivier Giroud, après la finale de la Coupe du monde 2018 Crédit: Getty Images

"Si je fais ce choix-là, c’est parce que j’ai confiance en Olivier et sa situation n’est pas la même qu’à l’été 2021", a continué DD. Et c'est sans doute là le point central de son argumentation même si elle reste volontairement floue et nébuleuse. En 2021, Giroud a dû accepter l'arrivée inattendue de Benzema alors que rien ni personne ne semblait menacer son statut de titulaire à la pointe de l'équipe de France. Un an plus tard, le Milanais a eu le temps de digérer. Aujourd'hui, malgré son passé en sélection, le voir doublure du Ballon d'Or 2022 est sans doute beaucoup simple à accepter. Les discussions, nombreuses si on en croit les deux intéressés, entre Deschamps et son avant-centre ont fini par décanter la situation. La France ne pouvait décidément pas se passer de lui.

