Il n'est officiellement plus le sélectionneur de l'Espagne, sacrifié par son président Luis Rubiales après l'échec en 8e de finale de ce Mondial face au Maroc (0-0, 3-0 aux t.a.b). Mais Luis Enrique n'a pas coupé pour autant avec le football. Il a suivi de près l'évolution de cette Coupe du monde au Qatar et en a tiré une conclusion : son équipe a raté une "opportunité en or".

"J'ai l'impression d'avoir loupé une opportunité en or, a-t-il expliqué dans un live Twitch animé par Ibai Llanos, personnalité de la plateforme en Espagne. J'ai regardé les autres équipes, je ne vois aucun demi-finaliste supérieur à nous. Au niveau footballistique, je pense qu'on a raté quelque chose de grand".

Pour autant, l'ancien sélectionneur s'est désormais rangé derrière une équipe : l'Argentine. "J’aimerais que l’Argentine gagne le Mondial, pour Lionel Messi, a-t-il expliqué, lui qui a coaché La Pulga au Barça. Il le mérite pour ce que cela signifie pour lui et pour tout ce qu’il a donné au football".

