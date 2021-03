L'annonce a beaucoup fait jaser au sein des vestiaires de L1. Mercredi, la LFP indiquait que les clubs professionnels avaient décidé de ne pas libérer leurs joueurs internationaux amenés à disputer des matches hors de l'Union Européenne lors de la prochaine trêve internationale, pour éviter une possible période d'isolement à leur retour. Alors que les Bleus joueront au Kazakhstan (un pays qui ne fait pas partie de l'UE), le dimanche 28 mars en phase éliminatoires de la Coupe du monde, Memphis Depay a pointé du doigt le traitement de faveur dont bénéficie l'équipe de France et a lancé un appel à... Emmanuel Macron sur Twitter.

"S'il vous plaît le gouvernement français, puis-je rejoindre mon équipe nationale lundi ? Ce serait juste comme vous faites une exception pour l'équipe de France qui ira jouer à l'extérieur de l'Europe (au Kazakhstan)", a écrit l'attaquant lyonnais. En effet, les Pays-Bas se rendent en Turquie la semaine prochaine pour leur premier match de la phase éliminatoires du Mondial 2022 et l'international néerlandais ne sera donc pas autorisé à faire le déplacement.

A deux jours de la réception du PSG, Rudi Garcia a également pointé du doigt cette décision. En effet, l'entraîneur lyonnais a suggéré un report de la 31e journée du Championnat de France afin de permettre à tous les internationaux évoluant en Ligue 1 d'éviter la septaine à leur retour de sélection. Mais de grosses affiches sont prévues le week-end du 3 et 4 avril dont PSG-Lille et Lens-Lyon (samedi à 17h puis 21h).

Le gros problème, c'est ce sentiment d'injustice

"Le gros problème, c'est ce sentiment d'injustice. On a l'impression qu'il y a un règlement pour l'équipe de France A et les Espoirs, dont les joueurs auraient à priori une dérogation pour ne pas respecter une septaine, et un autre pour les autres sélections pour lesquelles il n'y a pas de dérogation, a lâché Rudi Garcia. On perd beaucoup en concentration car cela parle énormément en interne. Je comprends que la situation sanitaire soit prioritaire mais il y a des incompréhensions par rapport à des zones moins à risques que d'autres et cela n'a pas l'air d'être le critère premier retenu."

