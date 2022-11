Son nom ne vous dit probablement rien : Janny Sikazwe. Mais son visage, si, forcément. Mais si, souvenez-vous de ses joues gonflées d'air et ses yeux rivés sur sa montre au moment de siffler la fin du match entre le Mali et la Tunisie (1-0), en janvier dernier, lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et à deux reprises, même : d'abord à la 85e... puis à la 89e minute. Deux erreurs insensées qui avaient provoqué la colère des Tunisiens, et notamment de leur sélectionneur Mondher Kebaier, qui ne cessait alors de répéter à l'homme en noir qu'il restait encore plusieurs minutes à disputer. Près de dix mois plus tard, l'arbitre zambien, sélectionné pour le Mondial par la FIFA, a été désigné pour être au sifflet de la rencontre entre la Belgique et le Canada.

A l'époque, pour justifier cet énorme couac, le patron des arbitres de la Coupe d'Afrique des nations, ainsi que Wahbi Khazri, affirmaient que Janny Sikazwe avait été victime d'une insolation. "Il n'était plus cohérent, confiait le capitaine tunisien. On en parlait entre nous, on a senti que l’arbitre perdait le fil du match. Il n’était plus cohérent dans ses choix et ses décisions. Il faisait très chaud. Nous aussi on avait mal à la tête avec la chaleur. Mais ce n’est pas une excuse. Même le fait de vouloir revenir après… Revenir 20 minutes après, c’est très bizarre, il y a eu beaucoup de décisions bizarres." Il espérait ainsi rejouer le match : "Va-t-on rejouer la rencontre ? C’est compliqué aussi pour le Mali qui menait. C’est dommage d’en arriver là. On essaie de mettre le foot africain au plus haut niveau et on n'est pas suivi."

La Belgique s'inquiète

Malgré la réserve formulée après la rencontre par ses dirigeants, et après avoir examiné le rapport intégral des officiels de match, la Confédération africaine de football décidait toutefois de ne pas faire rejouer la rencontre, mettant ainsi fin au calvaire du pauvre Janny Sikazwe. Après la décision de la FIFA de le mettre au sifflet de Belgique-Canada, les articles concernant les fais d'armes du Zambien ont rapidement fleuri dans la presse belge. Certains journalistes se montrent même inquiets. "Cet homme sera l’arbitre de Belgique-Canada, je sens que je vais définitivement perdre foi en l’humanité", a ironisé notre confrère Sacha Tavolieri sur Twitter.

"Malgré cet épisode, la FIFA a décidé de le convoquer parmi les arbitres retenus pour cette Coupe du monde", rappelle de son côté la DH Sports. "L'arbitre qui dirigera Belgique - Canada a un lourd passé: il s'était fait remarquer lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations", regrette La Libre sur son site internet. Pour cette rencontre, Sikazwe sera notamment assisté par l'Angolais Jerson Dos Santos et le Mozambicain Arsenio Marengula, qui seront ses deux juges de touche. Le Japonais Yoshimi Yamashita sera quant à lui le quatrième arbitre.

Un CV plutôt fourni

Moqué, critiqué, l'homme en noir de 43 ans peut toutefois vanter un CV plutôt fourni. Dessus, il y est notamment rappelé que son statut FIFA remonte à 2010, quand même. Puis, pêle-mêle : la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Egypte et le Cameroun (2017), la finale du Mondial des clubs entre le Real Madrid et Kashima Antlers (2016) ou encore Japon-Pologne... et Belgique-Panama au Mondial 2018 en Russie.

Selon le site Transfermarkt, il compte plus d'une centaine de matches en tant qu'arbitre central, dont notamment une quarantaine en Ligue des champions africaine et une quinzaine dans les qualifications pour la CAN. Pas le premier venu, donc.

Ce mercredi, Janny Sikazwe arbitrera son troisième match de Coupe du monde. Et dans une compétition marquée par un temps additionnel à rallonge , une demande souhaitée explicitement par la FIFA et l'ancien arbitre Gianluigi Collina, l'arbitre zambien va bien devoir s'adapter. Et surtout vérifier son chronomètre avant de siffler la fin de Belgique-Canada. Heureusement, avec la climatisation du Stade Ahmad-bin-Ali, le risque d'insolation est cette fois minime...

