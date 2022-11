Je me suis laissé emporter par la passion et l'amour que je ressens pour mon pays et j'ai fait des commentaires déplacés, écrit le boxeur sur son compte Twitter. Je tiens donc à m'excuser auprès de Messi et du peuple argentin". Saul "Canelo" Alvarez fait marche arrière. Le boxeur mexicain a ainsi présenté mercredi ses excuses à Lionel Messi après son message de menaces à son encontre . ", écrit le boxeur sur son compte Twitter.".

Ad

Une vidéo de l'équipe d'Argentine célébrant la victoire (2-0) contre le Mexique au Mondial était devenue virale dimanche. Et lors de cette célébration, Messi avait semblé donner un coup de pied à un maillot du Mexique tombé au sol alors qu'il tentait d'enlever une de ses chaussures. "Avez-vous vu Messi nettoyer le sol avec notre maillot et notre drapeau ?", avait ensuite réagi Alvarez sur son compte Twitter. "Il ferait bien de demander à Dieu que je ne croise pas son chemin !", avait ajouté le boxeur de 32 ans, champion du monde dans quatre catégories et très populaire dans son pays.

Coupe du monde Les Diables Rouges, un sursis pour survivre IL Y A 22 MINUTES

Coupe du monde Szczesny : "J'ai parié 100 euros à Messi que le VAR ne donnerait pas penalty…" IL Y A 27 MINUTES