Faut-il être aimé par tout un pays pour être crucial pour sa sélection ? Faire l'unanimité chez les supporters pour s'imposer aux yeux de son sélectionneur ? Olivier Giroud se charge depuis longtemps maintenant de répondre à ces questions avec les Bleus. De l'autre côté des Pyrénées, l'histoire est évidemment différente mais le cas d'Alvaro Morata possède quelques similitudes. Et pendant que Giroud écrit sa légende avec l'équipe de France, l'avant-centre ibérique, souvent raillé ou peu apprécié par les suiveurs de l'Espagne, fait encore taire les critiques cette année sous le maillot de la Roja.

Trois matches, trois buts. A chaque apparition depuis son arrivée au Qatar, l'attaquant de 30 ans répond aux attentes de son sélectionneur, Luis Enrique. Auteur d'un but et une passe pour le premier match en un peu plus de 30 minutes, il a encore profité de son entrée en jeu pour être le héros espagnol contre les Allemands (1-1) avant donc de faire encore trembler les filets lors du revers face au Japon (2-1). Ces trois réalisations lui permettent de devenir le deuxième espagnol au nombre de buts (9) en phases finales d'un Euro ou d'un Mondial à égalité avec Fernando Torres (9) et derrière David Villa (13). Rien que cela.

Un but toutes les 96 minutes au Mondial et à l'Euro

Pour les deux premières rencontres, Alvaro Morata a pourtant laissé sa place d'avant-centre titulaire à Marco Asensio. Et cela devrait être encore le cas en huitième de finale contre le Maroc. Mais ce n'est pas ça qui va le frustrer. "Cela m'est égal d'être titulaire ou remplaçant, je ferai ce que me dira l'entraîneur", a-t-il résumé la semaine passée. Une attitude exemplaire, loin d'être surprenante quand on connaît l'état d'esprit du natif de Madrid.

Revenu cet été à l'Atlético où il a marqué cinq buts en 14 matches de Liga tout en restant muet lors de la campagne décevante des Colchoneros en Ligue des champions (0 but en 5 apparitions), le coéquipier d'Antoine Griezmann n'est pas obnubilé par les "spotlights". Et il sait aussi tout ce qu'il doit à Luis Enrique. Contre vents et marées, le patron de la Selección, qui l'apprécie aussi bien pour son impact "en attaque qu'en défense", l'a toujours soutenu. Même en plein cœur de l'Euro en 2021 quand le joueur formé au Real Madrid accumulait les occasions ratées et s'est retrouvé la cible de tous les sarcasmes, Luis Enrique était monté au créneau. A sa manière. "Qui jouera ? Morata et dix joueurs de plus", avait alors lancé le technicien avant le match contre la Pologne en poules.

La suite ? Alvaro Morata avait marqué le but du 1-1 contre les Polonais avant de devenir l'un des artisans du bon parcours espagnol dans cet Euro avec trois réalisation dont une lors de la demi-finale face à l'Italie où il a aussi manqué son tir au but (1-1, et défaite 5-3 au T.A.B.). Comme un symbole de cet ascenseur émotionnel permanent qui rythme sa carrière et qu'il gère plus sereinement. "Ce que j'ai appris ces dernières années, c'est de savoir séparer un moment d'un autre, a confié le buteur dans As ce lundi. Je regrette de temps en temps de ne pas avoir apprécié davantage ma carrière jusqu'ici car j'ai vu les choses d'un point de vue négatif. Mais j'ai mûri". Et surtout, il a des raisons d'être fier.

Je souhaite que nous soyons champions du monde même si je ne remets plus jamais les pieds sur le terrain

Meilleur buteur de l'Espagne à l'Euro 2016 (3 réalisations en 4 matches) et à l'Euro 2020 (3 buts en 6 matches), Alvaro Morata, non retenu de la Coupe du monde 2018, confirme encore une fois en cette fin d'année sa capacité à répondre présent avec l'Espagne dans les grands rendez-vous internationaux où il affiche un but toutes les 96 minutes ! Et à endosser ce rôle de finisseur qui peut faire défaut à la Roja depuis quelques années. "C'est dommage que ces tournois aient lieu tous les quatre ans...", s'amuse-t-il dans As.

Mais s'il affiche un joli rendement avec son pays (30 buts en 60 sélections), les statistiques ne l'obsèdent pas, loin de là. Il a d'autres rêves désormais. "Si l'Espagne gagne la Coupe du monde, j'apporterai le Soulier d'Or à Mbappé sur mon vélo", a-t-il glissé dans Marca. "Je souhaite que nous soyons champions du monde même si je ne remets plus jamais les pieds sur le terrain." Ce qui ne dérangerait pas certains en Espagne, mais n'entre sûrement pas dans les plans d'un Luis Enrique, bien trop conscient de l'impact que Morata peut avoir dans la quête de la Selección.

