Quand Tite a annoncé sa liste pour le Qatar, vous ne le connaissiez peut-être pas. Ou alors vous avez pu penser à un moment que l'ancien international espagnol avait trouvé un moyen pour changer de nationalité sportive afin de s'offrir une dernière Coupe du monde à 35 ans. Et puis, vous avez dû découvrir le visage de ce fameux Pedro dans la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux où on le voit demander en mariage sa petite-amie après avoir entendu son nom dans les 26 convoqués avec la "Seleçao" pour ce Mondial. Mais pour les amateurs de football sud-américain, l'attaquant de pointe de Flamengo est évidemment tout sauf un inconnu. Au Brésil, ils sont même légion à militer pour le voir doubler Gabriel Jesus dans la hiérarchie des avant-centres auriverde pour ce Mondial.

Ad

Si Pedro n'est pas encore entré en jeu au Qatar, les deux sont d'ailleurs en concurrence pour débuter en pointe lors du dernier match de poule des Brésiliens face au Cameroun ce vendredi alors que Tite a prévu de faire largement tourner. Et si l'avant-centre d'Arsenal semble tenir la corde, ce n'est pas du goût de tout le monde au pays du football. Lors d'un sondage réalisé par le média de référence brésilien O Globo pour savoir qui les internautes voulaient voir en tant qu'attaquant de pointe dans le onze de départ face aux Lions Indomptables, le résultat est sans appel : 85% pour Pedro, 15% pour Gabriel Jesus. Un vrai plébiscite. Dans un autre sondage pour connaître le onze idéal pour cette troisième rencontre, Pedro est même celui qui a reçu le plus de votes. Vu d'Europe, cela peut surprendre.

Coupe du monde Neymar forfait contre le Cameroun, Alex Sandro et Danilo aussi 29/11/2022 À 15:40

Remplaçant en club au début de l'année

C'est un des meilleurs attaquants du monde, il est plus mature qu'en 2018. Le but viendra naturellement", plaide la légende auriverde Ronaldo, Gabriel Jesus réalise un début de saison solide avec Arsenal, où il a débarqué cet été. Avec 5 et 7 passes décisives, l'ancien de Manchester City a pris une place clef dans le début d'exercice prometteur des Gunners. Mais voilà, il marque moins depuis quelques semaines maintenant. Pire, il a régulièrement raté l'occasion de s'imposer en sélection après des débuts pourtant canons en 2016. D'ailleurs, il n'a toujours pas marqué en Coupe du monde en sept apparitions... "", plaide la légende auriverde Ronaldo, dans O Globo . Mais ce qui pousse aussi et peut-être surtout certains Brésiliens à préférer Pedro s'explique par les performances et l'histoire de ce dernier.

Au début de l'année 2022, personne n'aurait ainsi misé sur lui. Le natif de Rio de Janeiro n'entrait alors pas vraiment dans les plans de son entraîneur, Paulo Sousa. D'avril à juin, il rongeait le plus souvent son frein sur le banc de Flamengo. A 25 ans, c'était un nouvel épisode compliqué dans la carrière d'un buteur, qui a déjà manqué une expérience en Europe du côté de la Fiorentina où il n'est resté que cinq mois pour quatre petites entrées en jeu (2019-2020).

"Avec cette défaite, les conséquences peuvent être psychologiques sur certains joueurs"

Préféré à Firmino

En dépit ces nouvelles difficultés, Pedro est encore parvenu à rester focus pour tout changer avec l'arrivée de Dorival sur le banc du club carioca. "Même dans les moments difficiles, je n'ai jamais cessé de croire que ce serait possible, a-t-il expliqué au quotidien Lance. J'ai réussi à récupérer mon mental, j'ai travaillé dur au quotidien et j'ai pu obtenir ce dont j'avais besoin à Flamengo." Ce dont il avait besoin, c'était du temps de jeu. Car après, Pedro se montre clinique devant le but.

Comme Richarlison tourne bien en sélection, il n'y a pas de raison de l'enlever. Mais s'il avait été là depuis le début du cycle, j'aurais commencé avec Pedro", avait glissé Auteur de 30 réalisations et 7 passes décisives en 60 rencontres en 2022 avec le club de Rio, l'avant-centre de 25 ans est devenu incontournable dès qu'on lui a redonné un rôle plus consistant. Et a pris une place déterminante dans les succès en Copa do Brasil et en Copa Libertadores de "Mengao". Son efficacité et ses trophées lui ont alors permis de rentrer dans les petits papiers de Tite, qui l'a convoqué en septembre avant de l'appeler pour le Qatar en étant préféré à Roberto Firmino, avant-centre de Liverpool. Ce qui est déjà tout sauf anodin. Depuis, certains en voudraient encore plus au Brésil. "", avait glissé dans Lance Zico, la légende de Flamengo et du Brésil, avant le premier match du Mondial. A ses yeux, Gabriel Jesus n'entre lui pas dans la discussion. Et ce n'est pas qu'une simple tendance au Brésil.

Buteur en amical face à la Tunisie en septembre (5-1), le meilleur réalisateur de la Copa Libertadores avec 12 buts, qui a pour modèles "Robert Lewandowski et Karim Benzema", ne fait lui pas de vagues. Ravi déjà d'être de l'aventure ("Ce sera ma première Coupe du Monde, un rêve d'enfant qui se réalise" avait-il avoué au micro de Fla TV en novembre), il reste prêt, comme toujours. Et espère continuer cette année 2022 renversante de la plus belle des manières. En finissant avec cette sixième étoile tant désirée au Brésil depuis 20 ans maintenant. Et s'il parvient à avoir un rôle dans cette quête, l'histoire n'en serait que plus belle encore.

Coupe du monde Le Brésil orphelin de Neymar : "C'est vrai qu'il nous a manqué" 28/11/2022 À 20:07