Ce n'était pas le plus attendu pour cette Coupe du monde au Qatar. Mais deux petites sélections (et une pléiade de blessés) ont suffi à Youssouf Fofana pour intégrer les petits papiers de Didier Deschamps et s'envoler pour sa première Coupe du monde. Et autant le dire tout de suite, il n'est pas là pour profiter de l'hôtel des Bleus et de l'ambiance : "En tant que compétiteur, je vais tout faire pour gratter ma place dans le 11, mais toujours dans le respect de mes coéquipiers", annonce-t-il déjà.

Il le sait en plus, il pourrait avoir un coup à jouer même si Adrien Rabiot et Aurélien Tchouameni semblent avoir un temps d'avance dans l'esprit de Deschamps pour débuter à l'heure actuelle. Avec les blessures de Paul Pogba et N'Golo Kanté, le milieu de terrain des Bleus est en effet la grande interrogation chez les champions du monde avant ce tournoi. "Vous avez raison de vous poser des questions, lance le milieu de terrain monégasque de 23 ans. Il y a deux absents majeurs qui avaient beaucoup d'expérience. Mais il y a un début à tout. Peut-être que lorsque vous me reverrez dans 8 ou 10 ans, vous serez contents de me voir, pas surpris."

Cela vient de mon passé et du chemin parcouru

En attendant cette future évolution qu'on lui souhaite, Youssouf Fofana est focus. "Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de noter les émotions ressenties, car on est passé en mode compétiteur direct. Je n'en ai ressenti aucune, je n'ai pas le temps d'être content ou fier, car la compétition commence dans deux jours (trois en fait, ndlr) donc il faut mettre le bleu de chauffe", explique le milieu. Le genre d'attitude qui va forcément plaire à Didier Deschamps, qui a déjà été séduit par l'impact de l'ancien Strasbourgeois face à l'Autriche lors de sa première sélection en septembre dernier. Très à l'aise au cœur du jeu, il avait alors affiché tout son potentiel grâce à son volume, son impact dans les duels mais aussi sa capacité à jouer vers l'avant.

S'il n'est pas la première option du sélectionneur des Bleus pour le moment, l'une des chances de Youssouf Fofana est cependant assez facile à identifier : sa complémentarité avec Aurélien Tchouameni, qui semble aujourd'hui incontournable au cœur du jeu chez les Tricolores. Les deux se connaissent parfaitement après avoir régalé la L1 – notamment la saison passée - en formant un duo XXL à l'AS Monaco. Et jeudi, le Madrilène avait d'ailleurs souligné leur "connexion", leur "alchimie" devant la presse.

Ce qu'on peut apporter à l'équipe de France ? Il n'y a que le coach qui le sait

"Je n'ai pas demandé à Aurélien de faire la pub de notre tandem. Il l'a fait de lui-même. Mais on se connaît par coeur, on a joué deux ans ensemble non-stop", a glissé Fofana avant de compéter sur leur duo : "Il sait que je suis exigeant avec moi et lui aussi, ça a tout de suite accroché et la complémentarité vient de là. Ce qu'on peut apporter à l'équipe de France ? Il n'y a que le coach qui le sait J'espère qu'il nous mettra dans de bonnes dispositions pour ne pas le décevoir".

La connexion Fofana-Tchouameni : dans un milieu remanié, très jeune, inexpérimenté, et donc dans l'inconnu, c'est le genre de détails qui peut ne pas en être un pour Didier Deschamps. Le milieu de terrain de 23 ans en est bien conscient. Conscient aussi du chemin qu'il a parcouru, lui qui n'avait pas été recruté par un club professionnel au sortir de sa préformation à l'INF Clairefontaine. "J'ai appris à gérer mes émotions, faire abstraction et à aller de l'avant, explique-t-il. Cela vient de mon passé et du chemin parcouru, depuis mes 18 ans ça va très vite pour moi." Et ça pourrait encore s'accélérer dans les prochaines semaines.

