Hadja Lahbib a fini par prendre le relais. Mercredi soir, la ministre belge des Affaires étrangères a porté en tribune le brassard "One Love", qui avait été refusé à la Belgique et à d'autres sélections européennes, lors de la victoire des Diables Rouges face au Canada mercredi au Qatar. Quelques heures plus tôt, les Allemands, eux, avaient décidé de faire un geste fort au moment de prendre la photo officielle avant le match face au Japon (1-2). ", a plaisanté Eden Hazard, mercredi, au micro de TV2 ."