Ça peut nous impacter, a reconnu Ibrahima Konaté. Ça fait mal. Mais notre objectif ne change pas. Il faut faire avec. Il ne faut pas regarder derrière et avancer. Sinon, ça va être compliqué." N'Golo Kanté, Paul Pogba ou encore Christopher Nkunku et maintenant Karim Benzema. L'équipe de France accumule les mauvaises nouvelles alors que la Coupe du monde n'a même pas commencé. Mais l'absence du Ballon d'Or en titre actée trois jours avant l'entrée en lice peut être un coup dur encore un peu plus difficile à digérer. "a reconnu Ibrahima Konatéé."

Ad

Eduardo Camavinga, qui connait toute l'importance de posséder Benzema dans son équipe pour jouer à ses côtés au Real Madrid, trace le même sillon. "La soirée n'a pas été bonne, a reconnu l'ancien Rennais. Il n'a pas pu nous le dire en face car il est parti très tôt ce matin. Je l'ai eu par message, il était dépité. On va se battre pour tous ceux qui n'ont pas pu venir." Jouer pour les autres. Ceux qui doivent ronger leur frein devant leur télévision. Pour blessures ou par choix de Didier Deschamps, voilà l'ambition des Tricolores désormais.

Coupe du monde Toutes les questions que pose le forfait de Benzema IL Y A 8 HEURES

La Coupe du monde, un tremplin pour les joueurs, un piège pour les clubs

Une belle opportunité de montrer nos qualités

"Tristes" pour les joueurs blessés dixit le défenseur de Liverpool, les Bleus n'en restent ainsi pas moins focus sur leur objectif. Une Coupe du monde, ce n'est pas un tournoi comme les autres. Il n'est pas question de perdre du temps en regrets. Et la nouvelle génération qui est arrivée chez les Bleus en a bien conscience : "Beaucoup de jeunes les remplacent. C'est une belle opportunité de montrer nos qualités, il faut la saisir et se donner à 1000%. Montrer de quoi on est capables", estime Konaté.

En clair, la nouvelle génération a les dents longues. Et compte bien le démontrer. "Avec les jeunes, on aura à coeur de montrer ce qu'on vaut. On est la nouvelle génération, on va essayer d'amener un nouveau souffle à cette équipe de France, c'est un moment important, un moment cadre.. Même s'il y a encore beaucoup de joueurs d'expérience, on doit montrer qu'on mérite d'être là", annonce Camavinga, qui compte clairement appliquer à son cas personnel ce constat. "Je ne suis pas là pour me contenter de briller dans un rôle de 'supersub'. Je suis là pour entrer et gratter le maximum de temps de jeu."

Il faut arrêter de rêver

Le ton est donné. Meurtris par les absences, les protégés de Didier Deschamps gardent le cap, même si les forfaits à foison peuvent changer l'image renvoyée par les champions du monde aux yeux des autres formations. "S'ils pensent qu'on fait moins peur, c'est leur problème", prévient Camavinga.

A les écouter, la poisse, qui touche les Bleus dans leur quête de conserver leur bien, ne va pas interférer dans leur préparation. Et dans leur esprit. "J'ai confiance en nos qualités. Il faut déjà gagner contre l'Australie (mardi, 20 h). Il ne faut pas penser au carré final ou à quoi que ce soit du genre. C'est encore loin", complète Konaté avant de conclure : "C'est un rêve qui devient réalité. Maintenant, j'y suis et il faut arrêter de rêver. Il faut se battre pour les joueurs qui ne sont pas là". Faire des coups durs une force, c'est aussi comme ça que se construisent les grandes équipes…

Coupe du monde Benzema : "Je n’ai jamais abandonné, mais il faut que je pense à l’équipe" IL Y A 17 HEURES