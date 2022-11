Football

Mondial 2022 | Equipe de France | Vidéo : Karim Benzema et Raphaël Varane ont repris l'entraînement collectif samedi

COUPE DU MONDE - Karim Benzema et Raphaël Varane se sont entraînés avec le reste du groupe, au sein de l'équipe de France, ce samedi à Doha. Une première pour eux, dans le cadre de la préparation des Bleus, à trois jours de leur match face à l'Australie. Voici des extraits vidéo de cette séance, avec notamment des images d'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, outre celles de Benzema et Varane.

00:01:22, il y a 44 minutes