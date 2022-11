Football

Mondial 2022 - Et si c'était la Coupe du monde des surprises ?

COUPE DU MONDE - Alors que l'Arabie Saoudite, le Maroc ou le Japon ont crée de vraies sensations au Qatar, peut-il y avoir encore d'autres surprises et d'autres invités inattendus en 8e ? Dans Tour du monde, disponible en intégralité en podcast, Cyril Morin et Elton Mokolo discutent de ce Mondial atypique et surprenant. (Real : S.Petit/Q.Guichard)

00:05:20, il y a 16 minutes